Bullet 2S 4MP et Cruiser 4MP, les nouvelles caméras d’Imou.

Avec les Bullet 2S 4MP et Cruiser 4MP, Imou annonce la sortie de deux nouvelles caméras connectées à usage externe et interne. Des caméras qui proposent toutes deux une qualité vidéo H.265/H.264.

Les vacances d’été arrivent et avoir un œil sur sa maison depuis la piscine de l’hôtel ou la plage est toujours rassurant pour les vacanciers. Et pour avoir cette possibilité, il existe les caméras Wi-Fi de chez Imou.

En effet, Imou est une entreprise qui a fait de la surveillance des bâtiments sa spécialité. La marque possède un catalogue avec un vaste choix de caméras, système d’alarme et même des sonnettes connectées.

Et en cette période estivale (enfin ça pourrait être mieux niveau climat) , la marque étoffe son catalogue avec deux nouveaux modèles.

Bullet 2S 4MP, une caméra qui se plaira aussi bien dedans que dehors.

La Bullet 2S 4MP est une caméra relativement compacte d’une taille de 152 × 83 × 113mm pour un poids de 460 grammes. Elle est alimentée par un câble CD 12V. Elle est munie de deux antennes pour une meilleure réception Wi-Fi, d’un port Ethernet et d’un lecteur de carte MicroSD. Ce dernier permet de stocker les enregistrements directement sur la carte mémoire, et ce pour une capacité de 256 Go.

Pour ce qui est de la vidéo, elle permet d’enregistrer des vidéos 1080P/4MP(2560*1440). Dédiée à un usage tant intérieur qu’extérieur, la Bullet 2S 4MP est certifiée IP67. Elle est également munie d’un capteur Vision nocturne ultra-couleur et d’une lentille grande ouverture F/1.2.

Cruiser 4MP, une caméra dôme avec une vue à 360°.

La caméra Cruiser 4MP propose globalement les mêmes caractéristiques que la Bullet 2S 4MP. À cela près que celle-ci est une caméra de type dôme, motorisée et qu’elle peut filmer sur 360°. Les vidéos sont elles aussi au format 1080P/4MP(2560*1440). La caméra est résistante à l’eau et reçoit même la certification IP66.

Elle est elle aussi dotée d’un port Ethernet et d’un lecteur de carte microSD acceptant des cartes d’une capacité jusqu’à 256 Go.

Des caméras Wi-Fi pilotées via une application.

Les deux caméras sont compatible avec l’application pour smartphone Imou Life de la marque. Une application disponible pour Android et iOS. Les deux modèles ont un capteur de détection humaine, un projecteur intégré, et un micro qui permet de faire une conversation bidirectionnelle. De plus, l’application permet de recevoir des alertes en cas de détection de mouvements. Il est également possible de définir de faire un zoom numérique 16x.

Prix et Disponibilité.

Les caméras Cruiser 4MP et Bullet 2S 4MP sont disponibles aux prix indicatifs de 139,99 € et 119,99 € (respectivement)