e-tron GT, la nouvelle sportive électrique connectée d’Audi enfin dévoilée !

e-tron GT, le nouveau coupé quatre portes d’Audi sera-t-il la voiture sportive de demain ? C’est en tout cas ce qu’espère le constructeur allemand.

Durant plusieurs décennies, Mercedes et BMW ont été les deux grands spécialistes allemands du Premium en matière de voiture. Depuis quelques années maintenant, Audi a prouvé aux deux géants allemands qu’ils n’étaient plus seuls.

e-tron GT, le début des nouvelles GT sportives ?

Alors, oui c’est vrai pour ce qui est du design, Audi a frappé fort avec ce nouveau modèle qui nous ferait penser à un mélange entre l’Audi R8 pour l’avant et l’Audi A6 pour sa ligne de coupé. En outre, elle en jette avec ses grandes roues, ses larges voies, et sa silhouette plate et un empattement long.

Attention, il faudra choisir sa place de parking avec son envergure de 4,99 m de long pour une largeur de 1,96m tout de même. Pour la haute, il faudra baisser la tête avec seulement 1,41 m de haut.

Toujours pour ce qui est de la partie automobile, on retrouve des phares matriciels LED de série sur la RS e-tron GT et disponibles en option sur l’e-tron GT quattro.

De la puissance, mais tout en électrique !

Pour ce qui de se faire des accélérations de dingue, on pourra compter sur une puissance totale de 350 kW (476 ch) un couple de 630 Nm (640 Nm en mode boost) pour l’Audi e-tron GT quattro.

Alors que la RS e-tron GT génère 440 kW (598 ch) et 830 Nm. À noter que le launch control offre un surcroît de puissance de 390 kW (530 ch) ou de 475 kW (646 ch) pendant 2,5 secondes maximum.

Et la connectivité dans tout ça ?

Alors pour le coup, l’Info divertissement et Audi connect sont forcements présents dans ce modèle. Ainsi, le conducteur pourra compter sur Le MMI navigation plus avec point d’accès Wi-Fi de série, une navigation intelligente avec fonctions spécifiques e-tron. Mais aussi, une gamme étendue de services Audi connect. Parmi ceux-ci, on trouve un planificateur d’itinéraires e-tron pour calculer le chemin le plus rapide. Ainsi que les arrêts à faire pour recharger les plus courts possible sur des puissantes bornes CC.

Comme pour toutes les autres Audi, l’e-tron GT est compatible avec Apple Carplay et Android Auto.

L’e-tron GT quattro sera proposée à partir de 102.900 euros et la RS e-tron GT à partir de 143.200 euros.