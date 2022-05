Bon Plan : L’OPPO Reno 7 passe sous la barre des 300€.

OPPO Reno 7 - Smartphone 4G, 8 Go RAM (Ext. Jusqu’à 13 Go) + 128 Go (Ext. Jusqu’à 1 to), Triple Capteur Photo 64 MP, Frontal 32MP, Écran AMOLED 90Hz 6,4”, Batterie 4500 mAh, Charge Rapide 33W, Orange

Prix conseillé : 329,90 EUR –9%

Prix : 299,00 EUR

Caractéristiques techniques :

[APPAREIL PHOTO ULTRA HD - 64 MP] Capturez vos souvenirs avec une quantité de détails incroyables. Capteur arrière 64 MP et capteur frontal 32 MP. Des portraits naturels de qualité pro à portée de main et une lentielle miscroscope pour admirer la splendeur du monde microscopique.

[ÉCRAN 90HZ] Un écran amoled FHD+, un écran immersif, fluide et réactif au toucher. Taille 6,43 pouces / 16,33 cm. 2400 x 100 pixels | 409 PPI

[CHARGE RAPIDE] Batterie longue durée 4500mAh + SUPERVOOC 33W. Le combo idéal d’énergie pour toute la journée et une charge à 50% en moins de 30 min.

[128 GO + 8G de RAM] Un espace de stockage de 128 Go extensible via Micro SD jusqu'à 1 To et 8Go de RAM (LPDDR4x)

[DANS LA BOITE] Votre Reno 7 - 1x adapteur secteur SuperVOOC 33W - 1x Câble de charge USB type C - 1x Guide de démarrage et de sécurité

