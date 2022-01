Nouveaux téléviseurs SMART TV Nokia QLED.

StreamView détenteur de la licence de la marque Nokia pour les Smart TV annonce les nouvelles SMART TV Nokia QLED. Des nouveaux écrans connectés 50 pouces, 55 pouces, 58 pouces, 65 pouces, 70 pouces.

StreamView commercialise et distribue les produits Nokia qui combinent le style familier, le design minimaliste nordique et la technologie de pointe. L’entreprise a notamment droit à la licence pour l’exploitation du nom Nokia pour le segment TV.

Ces nouveaux écrans estampillés SMART TV Nokia QLED sont dotés de la technologie Quantum Dot. De quoi permettre le meilleur rendu possible. Un rendu dans toutes les conditions d’éclairage et sous tous les angles de vue.

De plus, ces écrans sont équipés de modes spécifiques à choisir selon le contenu que vous regardez. Un peu à la manière d’un égaliseur audio. Ainsi, les modes proposés sont ; Sport, Jeu et Film. En mode jeu, par exemple, le temps de réponse rapide de 8 ms, le contraste dynamique et l’UHD Upscaling garantissent une véritable expérience de jeu.

SMART TV Nokia QLED, toutes les tailles et connectés.

Ces nouveaux écrans sont en effet équipés d’un port LAN et du Wi-Fi bibande pour être connectés à Internet. Une connexion qui donne notamment accès à certains services de streaming en ligne populaires tels que Netflix, Disney+, Prime Video ou YouTube.

Un accès rendu également possible grâce au fait que les écrans SMART TV Nokia QLED sont équipés d’Android TV et au Google Play Store. Pour supporter le système et la partie multimédia, StreamView a équipé ses écrans d’un processeur quadricœur avec 1,5 Go de RAM et 8 Go de ROM.

Pour ce qui est de la connectique globale des écrans. Quel que soit le modèle on retrouve trois ports HDMI, deux ports USB et un port audio/vidéo. Le Bluetooth présent également permettra de venir associer barre de son, clavier sans fil Bluetooth…

Notons au passage que si les SMART TV Nokia QLED ont un accès à internet, ils sont également dotés d’un triple tuner intégré pour la télévision en direct par antenne terrestre (DVB-T2), par satellite (DVB-S2) ou par câble (DVB-C). En outre, pour les contenus de télévision payante, un emplacement CI+ pour les cartes de télévision payante est disponible.

Prix et Disponibilité.

Les nouveaux modèles de téléviseurs intelligents Nokia QLED 4K UHD sont disponibles dès maintenant au prix de détail recommandé de 649,00 euros TTC (43 pouces), 849,00 euros TTC (55 pouces), 899 euros TTC (58 pouces), 1499 euros TTC (70 pouces). Fin janvier, la taille 50 pouces suivra au prix de détail recommandé de 749 euros TTC.