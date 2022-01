Samsung Galaxy S22 Ultra, sortie officialisée pour le 9 février 2022.

Samsung a fait taire les rumeurs concernant un futur Samsung Galaxy S22 Ultra. Ce nouveau venu sera bien présenté lors d’une présentation prévue pour le 9 février 2022. Sans pour autant donner la date.

La communication nous a été communiquée ce weekend. Samsung en tant qu’acteur majeur dans le segment de la téléphonie, la marque coréenne se devait d’arriver avec un nouveau « flagship ». Et la marque annonce un changement dans le monde du smartphone.

« Lorsque je regarde autour de moi, je suis stupéfait par la quantité d’innovations qui existent dans notre monde actuel. Pourtant, c’est l’évolution du smartphone qui m’enthousiasme le plus. Cet appareil unique a donné naissance à de nouvelles industries numériques – travail à distance, enseignement, divertissement et remise en forme – et à la possibilité de capturer, d’explorer et de communiquer avec n’importe qui, n’importe où, du bout du doigt »

déclare TM Roh, President & Head of MX Business.

Samsung Galaxy S22 Ultra, a quoi faut-il s’attendre ?

Selon nos informations, ce nouveau venu devrait définitivement mettre fin à l’ère Galaxy Note. En effet, le Samsung Galaxy S22 Ultra devrait donc reprendre le meilleur de la gamme S et certains détails propres au Galaxy Note. On pense notamment au stylet, mais pas seulement.

En outre, TM Roth annonce des performances accrues au niveau de la photo. Il faut donc peut-être s’attendre à un zoom plus performant ou une IA en plus efficace.

Qu’en est-il du reste ?

Pour ce qui est du cœur du téléphone, on retrouvera très certainement un processeur Qualcomm Snapdragon. Le téléphone devrait en outre être équipé de 5G, mais aussi de Wi-Fi 6E (compatible 802.11a/b/g/n/ac) et de Bluetooth 5.2. On y retrouvera aussi très certainement du NFC pour le paiement sans contact.

Pour ce qui est de la taille d’écran, on devrait retrouver un écran 6.8 pouces Corning Gorilla Glass Victus AMOLED 2X, 120Hz.