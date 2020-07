Série P71, TCL annonce une  nouvelle gamme de téléviseurs.

Le constructeur TCL qui propose déjà une large gamme de téléviseurs de salon annonce sa nouvelle gamme de téléviseurs, sa série P71. Un nouveau téléviseur 4K UHD à commande vocale mains libres.

Le marché du téléviseur ne cesse d’évoluer et alors que les diagonales ne cessent d’augmenter, les prix eux chutent. Ainsi, désormais, on peut trouver des téléviseurs avec une diagonale de 165cm pour moins de 1000€.

Par ailleurs, les téléviseurs de nos jours, sont de plus en plus connectés. Et cette nouvelle gamme que propose TCL n’échappe pas à la règle.

La nouvelle série P71, téléviseur 4K UHD.

La série P71 combine une qualité d’image 4K HDR 10 et le système Smart TV. Ainsi, au programme, le téléviseur hérite d’Android TV et se veut compatible avec Google Assistant.

Et TCL confirme :

Les spectateurs peuvent facilement accéder à leurs contenus préférés en parlant directement à leur téléviseur grâce à la commande vocale mains libres intégrée.

Cette gamme fait suite à la sortie de la nouvelle série X91 sortie pour l’Europe début du mois.

Par ailleurs, la série P71 joue également la carte du design. Pour ce faire, TCL a choisi une dalle ultra fine et une surface de vision avec un écran bord à bord. A noter que pour ce qui est du support HDR, TCL propose également sur cette nouvelle série P71 un convertisseur. En effet, comme pour le moment peu de contenu en ligne est HDR, e SMART HDR est capable de faire évoluer les contenus SDR (Standard Dynamic Range) vers une qualité d’image de type HDR.

Chromecast intégré, et accès à Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et YouTube.

Par ailleurs, cette gamme offre une connectivité WiFi qui permet de relier la TV à internet. Dès lors, tous les services de vidéo à la demande ou de streaming en ligne sont directement accessibles depuis la TV.

Prix et disponibilité :

La série P71 est disponible en 43″, 50″, 55″, 65″ et 75″ sera lancée en France à partir de fin juillet. Le prix de vente conseillé est respectivement de 449€, 499€, 549€, 799€ et 1199€.