Linky, le compteur connecté d’Enedis vous espionne !

Dans notre monde connecté, certains se demandent parfois si l’interconnexion n’est pas quelque peu excessive. Et sur ce point le compteur connecté Linky fait débat. Certains ne sont pas vraiment pour et le font savoir.

Alors, oui c’est vrai, de nos jours, nous passons tous au connecté. Notre smartphone est constamment connecté, nous avons internet à la maison. Des caméras… Enedis propose depuis quelque temps l’installation de compteurs électriques intelligents et connectés.

Linky, l’espion qui s’installe chez vous !

Si l’appareil peut sembler intéressant, certaines défaillances ont eu lieu. Mais le raisonnement pour certains va plus loin. Et si demain, le compteur Linky était en mesure de vous étudier, mieux de savoir si vous êtes à la maison ou non, de connaitre vos habitudes.

Et si le compteur connecté était en mesure de vous faire des propositions d’achat d’un nouveau frigo, réfrigérateur ou chaudière parce que celui-ci consomme trop.

Ce sont autant de paramètres qui sont expliqués dans une vidéo publiée par l’Association CTRL-A (Faux-la-Montagne) qui sans vraiment effrayer met en garde sur le dispositif.

Linky, le compteur qui vous fait payer ce que vous ne consommez pas ?

Pour notre part, nous allons encore un peu plus loin dans la réflexion avec une question : et si Enedis devenait malhonnête et était en mesure de modifier à distance votre volume de consommation ? Certes, déontologiquement parlant, ce n’est pas possible et nous pouvons supposer qu’il y ait peu de chance que ça se fasse.

Cependant, par définition et d’un point de vue purement théorique, il serait possible à l’entreprise de venir modifier à distance la consommation qui s’affiche sur votre compteur. Ainsi, on pourrait imaginer que l’entreprise ajoute quelques WATTS de consommation pour tous les clients. Cela peut paraitre anodin, mais avec une « surfacturation » numérique de 1€ ou 2€ par clients connectés, sur la population, cela pourrait permettre à Enedis de générer des millions supplémentaires sans aucun cout de consommation.

Une fraude certes qui ne devrait pas être faite par la compagnie, mais toujours est-il que cette possibilité pourrait être présente.