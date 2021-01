Test : Sennheiser Momentum True wireless 2, des écouteurs intraauriculaires.

Sennheiser Momentum True wireless 2, des écouteurs qui tiennent compte de la devise de Sennheiser pour ces appareils : Des écouteurs qui font passer le son avant tout. Ainsi, Ccest avec un grand plaisir que nous avons eu l’opportunité de tester la version 2 des écouteurs sans fils intra-auriculaires des Sennheiser Momentum True wireless 2. Sont-ils à la hauteur ? On nous promet du bon son, c’est ce que nous allons voir ci-dessous.

Préambule.

Sennheiser est une des sociétés reconnues comme étant l’une des meilleures dans le monde audiophile. Avec ces écouteurs Sennheiser Momentum True wireless 2, Sennheiser nous promet : « Du classique au contemporain, tous les genres musicaux sont mis en valeur par les haut-parleurs sur mesure des nouveaux écouteurs MOMENTUM True Wireless 2 grâce à des basses profondes, des médiums naturels et des aigus clairs et détaillés. De plus, vous pouvez maintenant personnaliser votre expérience d’écoute grâce aux égaliseurs intégrés et profiter de la qualité sonore exceptionnelle qui vous convient ».

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions 76,8 x 43,8 x 34,7 mm (écouteurs et étui chargeur)

USB Standard USB-C

Alimentation électrique 5 V⎓ 650 mA max.

Type de haut-parleur Transducteur dynamique Sennheiser de 7 mm

Réponse en fréquence audio (Microphone) 100 Hz à 10 kHz

Réponse en fréquence 5 – 21 000 Hz

Noise cancellation Réduction active du bruit (ANC) à micro unique par écouteur

Version de Bluetooth Conforme à la norme Bluetooth 5.1

Temps de recharge 1,5 h pour la pleine charge / 10 min pour 1,5 h d’écoute

App support Appli Sennheiser Smart Control pour iOS™ et Android™

Type de pile(s) Batteries lithium-ion rechargeables intégrées

Autonomie de la batterie Jusqu’à 7 heures d’écoute de musique rien qu’avec les écouteurs. Jusqu’à 28 heures d’écoute de musique avec l’étui chargeur

Profils compatibles A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Codec SBC, AAC, aptX™

Couplage auriculaire Acoustique fermée, intra-auriculaire (in-ear)

Dimensions du paquet (L x P x H) 170 x 115 x 45 mm

Distorsion harmonique totale (DHT) < 0,08 % (1 kHz, 94 dB)

Warranty 2 ans

Poids Both earbuds and charging case: 70 g

Poids Single earbud: 6 g

Poids Charging case: 58 g

Classe IPX4 résistant aux éclaboussures

Contrôles customisables

Compatible assistant Google assitant et Siri d’Apple

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Les écouteurs

Le boitier de charge

Le câble de chargement USB C

Le manuel d’utilisation

Le manuel de démarrage rapide

4 paires d’embouts XS, S, L. Par défaut, les embouts M sont déjà installés

Le manuel d’installation

Le manuel de sécurité

La présentation est somme toute classique, sans tape à l’œil. Mais ce n’est pas forcément sur l’habit que nous allons nous faire un avis.