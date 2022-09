Nooie Pro Cam, une nouvelle caméra totalement sans fil.

La société Nooie dévoile sa nouvelle Nooie Pro Cam, une caméra totalement sans fil qui pourra se placer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le marché des caméras domestiques est depuis quelques années, un marché qui séduit de plus en plus de consommateurs. Il faut dire il est vrai que de nos jours, installé une caméra chez soi est devenu est devenu chose facile. La marque Nooie rend les choses encore plus faciles avec sa nouvelle caméra totalement sans fil.

Nooie Pro Cam, pas de fil juste du Wi-Fi.

La marque propose une nouvelle caméra sans fil Wi-Fi avec cette nouvelle venue. Elle entre dans la catégorie très connue et développée par Arlo des caméras Wi-Fi totalement autonome. Plus besoin de trouver une source d’alimentation, la seule chose vous ayez à faire est de trouver l’emplacement ou la mettre.

Effectivement, cette caméra est équipée d’une batterie interne qui pourra être rechargée soit via un câble et un port USB soit en étant connecté directement à un petit panneau solaire. Cette caméra rectangulaire d’une taille de 3,6 cm x 6,2 cm x 7,5 cm pour un poids de 184 grammes est équipée d’un capteur 2K QHD et offre un champ de vision de 140°. Le capteur permettra de prendre des photos vidéos aussi bien de jour que de nuit grâce à un capteur Vision nocturne IR associée à un « Projecteur » Vision nocturne couleur. À noter que la caméra propose également un zoom 8x.

Pour ce qui est de la batterie, elle offre une capacité de 5000mAh de quoi utiliser la caméra plusieurs jours sans devoir la recharger. Pour ce qui est du stockage, deux options sont possibles, la première depuis le Cloud de l’entreprise, la deuxième sur une carte mémoire SD d’une capacité maximum de 128 Go à insérer directement dans la caméra.

Connectée et compatible Alexa et Google Home.

Pour ce qui est de la connectivité, la Nooie Pro Cam supporte du Wi-Fi double bande 2.4GHz et 5GHz. La caméra prend également le support des assistants Alexa et Google Home. La caméra est également équipée d’un micro et d’un haut-parleur qui lui permettent d’avoir une solution audio bidirectionnelle qui permettra ainsi de communiquer avec les personnes présentes devant la caméra. On notera également certaines fonctions comme la Détection de mouvement et humaine grâce à une IA embarquée. De même, il est possible de définir la Zone de détection. Autant de fonctions directement accessibles depuis l’application pour smartphone fournie par l’entreprise.

Pour ce qui est de son placement, la caméra est dotée d’un pas de vis classique ou d’une zone aimantée qui viendra se fixer sur le support mural fourni avec la caméra.

Prix et Disponibilité.

La caméra intérieure/extérieure Nooie Pro Cam est proposée par la marque au prix de 99$. Elle est disponible dans les coloris suivant : argile, moka ou blanc.