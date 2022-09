GoBat MS 5K, une batterie externe qui recharge sans fil votre iPhone.

La marque Scosche propose avec sa batterie externe GoBat MS 5K, une nouvelle solution pour charger votre iPhone ou tout autre smartphone doté de la technologie Qi en toute facilité avec en plus la possibilité d’aimanter votre smartphone à la batterie.

Avec l’arrivée du smartphone, le monde de la téléphonie mobile a changé. De fait, à l’époque des premiers téléphones mobiles, l’usage du téléphone était de pouvoir appeler et recevoir des appels où que l’on soit. Avec l’arrivée d’internet et des smartphones, nos habitudes ont changé et désormais on peut tout faire avec nos smartphones. Seulement ceux-ci sont très gourmands en énergie et parfois, se retrouver en panne de batterie peut s’avérer être critique. La marque Scosche a décidé de prendre ce problème en compte et propose sa solution.

GoBat MS 5K, recharger votre smartphone sans fil.

Avec cette nouvelle batterie externe, la Scosche propose une batterie externe qui pourra recharger votre smartphone par simple contact au travers de la technologie de recharge par induction qi. Ainsi, il suffira de déposer la batterie sur votre téléphone pour que celle-ci le recharge.

Bien sûr, il faudra que le téléphone soit doté de la technologie Qi. Ainsi, on pourra s’en servir par exemple avec un iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14, et tous les autres iPhone jusqu’à l’ iPhone 8. La batterie sera aussi compatible avec les Samsung Galaxy S22 au Galaxy S20.

Pour ce qui est de la capacité de la batterie, la marque annonce une capacité de 5000 mAh. À noter que si la charge se fait via la technologie de recharge à induction Qi, il est aussi possible d’utiliser un câble USB-C si votre téléphone ne possède pas la technologie Qi. Enfin, autre point important, cette batterie est compatible avec le système MagSafe qui permet d’aimanter la batterie à votre smartphone si celui-ci en est équipé. Et pour compléter le produit, le fabricant Scosche a mis des LED sur son GoBat MS 5K pour vous indiquer l’état de la batterie.

Prix et Disponibilité.

La batterie externe GoBat MS 5K est proposée au prix de 54.99€.