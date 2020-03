Plus de sécurité à venir pour les caméras Arlo.

Arlo est devenu la division vidéo et sécurité de Netgear. En effet, la marque grande spécialiste des produits réseaux s’est mise en tête il y a quelques années de faire des caméras. Un succès qui a séduit de nombreux consommateurs. Et pour leur offrir davantage de sécurité, Arlo propose un système de sécurité d’authentification à deux facteurs.

Effectivement, selon certaines sources, Arlo devrait d’ici la fin de l’année renforcer son système d’authentification sur ses produits. Un système d’authentification qui est actuellement déjà présent, mais qui ne serait pas vraiment mis en avant.

Ce système, cette l’authentification à deux facteurs ou 2FA.

En quoi ça consiste ? Vous l’avez sans doute déjà remarqué. Désormais certaines applications nécessitent une double authentification pour valide rune connexion sur un outil d’administration. Il faut à la fois introduire le nom d’utilisateur et le mot de passe, mais aussi ajouter une validation depuis une App pour smartphone ou via un SMS ou un email envoyé auquel il faudra répondre ou encoder le code reçu.

C’est en effet sur ce segment qu’Arlo devrait travailler davantage. Et obliger ses clients d’ici la fin de l’année à passer sur ce genre de validation. On rappelle tout de même que ce mécanisme aura pour but de sécuriser encore un peu plus l’accès dans ce cas au compte qui donne un libre accès à tous les enregistrements fait par les caméras Arlo installées chez un client.

Bref, une solution supplémentaire d’éviter qu’un pirate informatique voir une connaissance ou un collègue trop curieux ne se connecte sur votre compte. Et profiter ainsi de toutes les vidéos enregistrées. Vidéo qui pourrait être voilée et ensuite publiée sur Internet.

Toujours selon certaines rumeurs, tous les équipements Arlo recevront cette nouvelle authentification à deux facteurs ou 2FA. Pour rappel, ceux qui ne connaissent pas les caméras Arlo, on les invite à relire notre test notamment sur la Netgear Arlo Q.