Lenso SIL, un projecteur discret et connecté.

Avec son Lenso SIL, la marque Lenso qui a fait du projecteur sa spécialité nous propose un vidéo projecteur compact pour du cinéma HD en grand ! En prime il est connecté et dispose d’une connexion Bluetooth et Wi-Fi.

Lenso est une marque qui s’est spécialisée dans le segment de l’image grand public et plus particulièrement dans le segment des projecteurs. La marque propose différents modèles des plus compacts au plus massif. Elle nous dévoile cette fois un modèle compact et discret.

Lenso SIL, petit, compact, mais une diagonale jusqu’à 400 cm.

Le projecteur Lenso SIL se présente sous la forme d’un cylindre d’une taille de 90 x 90 x 160 mm pour un poids de 850 grammes. Il est doté d’une batterie Capacité de 3,7 V 8000 mAh pour une durée d’utilisation jusqu’à 1,5 heure.

Le projecteur intègre une technologie de projection DLP et propose une lampe LED de 200 Lumens ANSI d’une durée de 30 000 heures. Pour ce qui est de la résolution, le Lenso SIL supporte du 1080P (1920 x 1080) avec une zone de projection allant jusqu’à 100 pouces (alias 4 mètres). Il propose également les fonctions Auto Focus et Auto Keystone Correction. Cette dernière a pour fonction de recadrer l’image pour que celle-ci soit bien rectangulaire quelques soit l’emplacement du projecteur.

Connectique et connectivité filaire ou sans fil au choix.

Effectivement, il sera possible de choisir sa source audio ou vidéo qu’elle soit en filaire ou sans fil. En filaire, cela passera par un port HDMI et une entrée audio Jack. En sans-fil, vous pourrez le connecter à internet ou à votre ordinateur via Wi-Fi (en 2.4GHz ou en 5GHz) ou en Bluetooth (4.2) pour diffuser le son de vos playlists préférées. On notera la présence de deux ports USB 2.0 qui pourront accueillir des clés USB pour des sources audio ou vidéo. Pour propulser le tout, le Lenso SIL est propulsé par un processeur RK3368 8 cœurs 64 bits A53, jusqu’à 1,5 GHz accompagné d’un GPU G6110, de 2 Go de mémoire DDR3.

Prix et Disponibilité.

Le projecteur Lenso SIL est proposé au prix de 699€.