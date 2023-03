Samsung Galaxy A34 5G, le petit frère du Samsung Galaxy A54 5G.

Avec son Samsung Galaxy A34 5G, Samsung propose un milieu de gamme sous la barre des 400€ Un smartphone qui reprend une grosse partie des spécificités du Samsung Galaxy A54 5G, le modèle haut dessus dans cette gamme « Galaxy A ».

Samsung vient donc compléter sa gamme « Galaxy A » pour 2023 en proposant un modèle un peu moins cher et un peu moins performant que le Samsung Galaxy A54 5G, mais qui devrait convenir aux utilisateurs moins exigeants.

Samsung Galaxy A34 5G, le même, mais moins bon en photo ?

En effet, globalement, on retrouve les mêmes caractéristiques sur ce Samsung Galaxy A34 5 G que sur le Samsung Galaxy A54 5 G avec cependant quelques petites subtilités. Ainsi, tout d’abord, le processeur reste le même, mais la taille de la mémoire change. On passe ici avec un premier modèle disponible avec « seulement » 6 Go de mémoire vive et 128 Go de capacité de stockage. A noter que Samsung annonce qu’il proposera une version 8 Go de mémoire + 256 Go de stockage. Comme pour le grand frère, ce modèle hérite lui aussi d’un Stockage extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Un écran plus grand, mais des appareils photo moins performants.

De fait, l’écran que propose le Samsung Galaxy A34 5G est un écran 6,6-pouces FHD+ Super AMOLED avec un Taux de rafraîchissement de 120 Hz. Soit légèrement plus grand que celui du Samsung Galaxy A54 5G.

Pour ce qui est de la partie photo, le téléphone propose une configuration plus légère que son grand frère avec un triple capteur à l’arrière qui se compose d’une caméra centrale 48MP (F1.8, AF, OIS), une caméra 8MP ultra-large (F2.2, FF) et une troisième Caméra Macro 5MP. Pour le selfie, la caméra avant propose du 13MPixels.

La batterie quant à elle est aussi une batterie 5.000mAh avec charge rapide de 25W qui s’effectuera via un port USB-C, devenu la norme obligatoire par l’Union européenne pour les années à venir. Le tout fonctionne sous Android 13 et avec comme surcouche One UI 5.1.

Prix et Disponibilité.

Le Galaxy A34 5G est disponible en quatre couleurs : Awesome Lime, Awesome Black, Awesome Violet et Awesome Silver et sera proposé à partir de 389 euros (6 GB + 128 GB) et jusqu’à 459 euros avec (8 GB + 256 GB).