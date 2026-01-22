FiiO EH11 Retro Bluetooth Mini, un casque sans fil qui mêle design vintage et technologies modernes

FiiO EH11 Retro Bluetooth Mini est un casque sans fil supra‑aural au design inspiré des modèles portatifs des années 80, qui combine une esthétique rétro soignée avec des fonctionnalités audio contemporaines. Il s’inscrit comme une proposition différente dans un marché dominé par des casques au look uniforme, en misant sur la personnalité, la légèreté et un usage Bluetooth simple et fiable.

FiiO, constructeur chinois connu notamment pour ses lecteurs audio portables et accessoires hi‑fi, étoffe son catalogue avec ce nouveau modèle de casque Bluetooth qui vise un public à la recherche d’un objet à la fois nostalgique et performant.

Un design rétro avec une touche moderne

Point fort du FiiO EH11 Retro Bluetooth Mini, son design rappelle les casques miniatures portables des années 80, avec des coques en bois et des coussinets en mousse évoquant l’iconique Koss Porta Pro.

Ce choix esthétique ne se limite pas à un simple clin d’œil au passé : l’arceau transparent laisse entrevoir les composants internes, et des commandes physiques intégrées aux coques permettent de contrôler le volume et de naviguer entre les pistes de manière intuitive.

Malgré ce style chargé d’histoire, l’EH11 demeure compact et léger : il pèse seulement 92 grammes, ce qui contribue à en faire un casque confortable pour une écoute prolongée.

FiiO EH11 Retro Bluetooth Mini, Bluetooth 6.0 et audio sans compromis

Sur le plan technique, FiiO ne sacrifie pas la modernité à l’attrait rétro : le casque est équipé d’une puce Bluetooth 6.0, une première pour ce type de produit, offrant une connexion sans fil plus stable, énergétiquement efficace et rapide que les générations précédentes.

La prise en charge du codec LDAC permet de transmettre des fichiers audio haute résolution avec un débit jusqu’à 990 kbps, ce qui se traduit par une restitution plus détaillée et moins de perte de qualité que les codecs Bluetooth standards.

L’intégration de transducteurs dynamiques de 40 mm garantit une restitution sonore équilibrée avec une extension des basses jusqu’à 17 Hz, contribuant à un son profond et énergique pour différents styles de musique.

Confort d’usage et fonctionnalités pratiques

FiiO EH11 ne se contente pas d’un look rétro : il s’adapte aux besoins contemporains avec des fonctions pratiques pour l’utilisateur moderne. La batterie offre jusqu’à 30 heures d’écoute, et une charge complète prend environ 2 heures via un port USB‑C.

Le casque prend aussi en charge la connexion multipoint, permettant de rester connecté à deux appareils simultanément — par exemple un smartphone et un ordinateur — et basculer facilement entre eux sans avoir à appareiller de nouveau.

L’utilisation de l’application FiiO Control ajoute un niveau de personnalisation audio : égalisation personnalisée, préréglages par genre musical ou mode gaming pour optimiser le rendu selon l’usage.

Une proposition accessible

Étonnamment, malgré ses technologies avancées et son design atypique, le FiiO EH11 ne vise pas le segment haut de gamme : il est proposé à un prix autour de 50 $ (≈ 45 € à 55 €) selon les revendeurs en ligne, ce qui le positionne comme une option accessible dans l’univers des casques Bluetooth.

Plusieurs finissions colorées sont disponibles, incluant le noir transparent, l’incolore, le blanc cassé, le rouge bordeaux et le cyan, avec des coussinets interchangeables qui permettent de personnaliser l’apparence à volonté.

FiiO EH11 Retro Bluetooth Mini — Caractéristiques principales

Design rétro inspiré des années 80 avec coques en bois et arceau transparent

Bluetooth 6.0 avec support LDAC pour audio haute résolution

Transducteurs dynamiques 40 mm

Autonomie jusqu’à 30 h sur une charge

Connexion multipoint

Poids léger : ≈ 92 g

Application FiiO Control pour personnaliser le son

