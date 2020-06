Les nouvelles enceintes SRS-XB43, SRS-XB33 et SRS-XB23 de Sony.

Sony fait peau neuve et annonce l’arrivée d’une toute nouvelle gamme d’enceinte sans fil Bluetooth et portable avec les SRS-XB43, SRS-XB33 et SRS-XB23. Une nouvelle gamme qui donne un nouveau ton à sa gamme d’enceintes sans fil EXTRA BASS.

Dans sas différentes gammes d’enceintes sans fil, Sony propose une gamme qu’elle nomme EXTRA BASS. Un nom qui en dit long sur les prétentions audio du constructeur pour cette gamme d’enceintes.

Cette fois la marque a décidé de rafraichir sa gamme en proposant de nouveaux modèles qui profitent d’un nouveau design.

« La nouvelle gamme d’enceintes se décline dans une large palette chromatique au design rafraîchi, en harmonie avec tous les espaces. Compacte, légère et portable, la XB23 se glisse parfaitement dans une poche de sac à dos, le porte-gobelet d’une chaise de camping ou même dans le porte-bouteille d’un vélo. »

Tel est l’accroche que nous livre le constructeur pour cette nouvelle gamme en citant notamment le plus petit modèle de la gamme.

Nouvelle gamme, nouvelles spécificités pour les SRS-XB43, SRS-XB33 et SRS-XB23.

De fait, la gamme se présente avec 3 nouvelles enceintes. A savoir les enceintes sans fil SRS-XB43, SRS-XB33 et SRS-XB23. Le modèle d’entrée de gamme étant la SRS-XB23. Alors on va prendre leurs spécificités communes. A savoir le fait qu’elles sont toutes désormais rechargeables via l’interface USB-Type-C. Ce qui permettra une charge plus rapide.

Tous les modèles sont dotés de Bluetooth pour un appairage avec smartphone, tablette ou ordinateur portable. A noter qu’elles héritent également de la nouvelle fonction Party Connect. Cette fonction permet de connecter jusqu’à 100 enceintes sans fil compatibles via la technologie Bluetooth.

Gestion son et lumière depuis votre smartphone.

A noter que non seulement le couplage permettra de synchroniser le son dans chaque enceinte, mais aussi les effets lumineux.

A ce propos, l’utilisateur pourra gérer cela depuis l’application Fiestable. Mais également depuis le Sony | Music Center. Ainsi, en plus de faire le DJ et mixer vos morceaux, vous pourrez devenir l’« ingénieur » son et lumière de votre soirée. Et le tout depuis le smartphone.

Enfin, Sony souligne que toutes les enceintes sont résistantes aux chocs, aux éclaboussures et à la poussière. Les enceintes SRS-XB43, SRS-XB33 et SRS-XB23 reçoivent d’ailleurs la certification IP67.

Prix et disponibilité.