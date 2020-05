Les enceintes connectées se vendent plutôt bien !

Le mois de mai est souvent la période pour dresser le bilan des différents marchés pour le début de l’année. L’occasion pour les entreprises de prendre la température en matière de consommation. Ainsi, on apprend que pour ce premier trimestre 2020, le marché des enceintes connectées se porte plutôt bien.

Ainsi, selon les dernières publications de chiffres de vente pour le premier trimestre, le marché des enceintes connectées se porte bien. Un marché qui fait une augmentation de 8.2% par rapport au même trimestre l’année passée.

Effectivement, les ventes mondiales d’enceintes connectées au premier trimestre 2020 ont atteint 28,2 millions d’unités. Les ténors du marché Amazon et Google font partie d’ailleurs des entreprises qui ont accroit leur pourcentage de ventes.

Ainsi, si Google a pris 1.4% d’augmentation sur ses ventes pour ce premier trimestre, Amazon a fait mieux avec 2% d’augmentation. Des chiffres qui consolident le leadership d’Amazon qui possède 23.5% de part de marché contre 19.3% pour Google.

Par ailleurs, Amazon avait déjà dépassé les 20% de part de marché l’année dernière. Alors que Google n’a pas encore atteint les 20%.

Baidu, Alibaba et Xiaomi, les grands perdants du marché.

En effet, les trois géants asiatiques ont perdu quelque peu des parts de marché pour ce premier trimestre. Des parts de marché perdues à cause de l’arrêt économique lié au Coronavirus. Une tendance qui cependant devrait s’inverser pour le second trimestre.

Effectivement, désormais le marché asiatique reprend vie et les usines tournent à plein régime. Ce qui devrait permettre aux marques asiatiques de pouvoir agir sur l’offre et la demande.

Par ailleurs, les analystes pensent qu’Amazon et Google pourraient subi un mauvais second trimestre à cause de la pandémie et des choix pris par l’état américain qui est encore dans la tourmente du Covid-19.

Un marché des assistants qui doit également faire face malgré tout aux militants pour les droits de la vie privée. En effet, on vous rappelle tout de même que ces enceintes connectées sont susceptibles de vous écouter même à votre insu. Pour les plus curieux sur le sujet, on les invite à relire notre article Shuuutttt….Google Assistant vous écoute !.