Denon DNP-2000NE, un lecteur réseau de salon connecté.

Avec son Denon DNP-2000NE, la marque propose aux audiophiles une nouvelle solution audio de salon qui permettra de faire du multiroom et qui embarque la technologie HEOS.

De nos jours, nous sommes tous à écouter nos morceaux de musique préférés depuis YouTube, Spotify ou encore d’autres sources audio en streaming depuis son smartphone. Mais à la maison, les audiophiles, les puristes aiment avoir leur chaine hi-fi audio et leurs éléments audio. Denon, un acteur majeur dans ce domaine propose depuis peu un nouvel appareil qui viendra siéger dans le salon.

Denon DNP-2000NE, une solution pour mettre à niveau votre installation audio de salon ?

C’est en tout cas comme ça que la marque définie son Denon DNP-2000NE : Lecteur audio en streaming haute résolution avec HEOS® Built-In.

Ce lecteur audio de salon reprend le style de la gamme de la marque pour venir s’installer éventuellement parmi les autres éléments de la marque. La bonne nouvelle, c’est que ce module pourra directement être connecté à votre téléviseur via un câble HDMI ARC. De quoi transférer directement le son de votre téléviseur vers le Denon DNP-2000NE.

Par ailleurs, Denon annonce une qualité audio au top avec l’intégration du traitement Ultra AL32 pour un rendu sonore de haute-fidélité. De plus, l’appareil est équipé de la technologie DAC qui permet une ouverture améliorée et plus large de la scène sonore, tout en réduisant le niveau de bruit et la distorsion harmonique totale. On notera également la présence de deux ports optique et d’un coaxial. Ces deux entrées optiques et l’entrée coaxiale prennent en charge les flux PCM jusqu’à 24 bits/192kHz.

A relire : Bluetooth et NFC sur le nouvel amplificateur PMA-60 de Denon. Denon agrandi sa série Denon design avec un nouvel amplificateur hi-fi équipé de technologies sans fil. A savoir le Bluetooth et le NFC. Une manière pour la marque de supporter smartphone, tablette…

Connecté pour plus de possibilités, en filaire ou en Wi-Fi.

Pour pouvoir être connecté à différents services ou solution multiroom, le Denon DNP-2000NE s’offre le luxe d’être équipé d’un port Ethernet, mais aussi du Wi-Fi. Ce qui lui permettrait de gérer ou d’apporter une solution Multiroom dans toute la maison.

Pour ce qui est de la présence du Wi-Fi, elle permet d’intégrer la fonction HEOS® Built-In qui permet d’accéder aux services de musique en ligne et aussi à Airplay 2. Enfin, dernier détail intéressant, grâce à cette connectivité, le Denon DNP-2000NE est également compatible avec l’assistant connecté d’Apple Siri ainsi que l’assistant d’Amazon Alexa.

Prix et Disponibilité.

Le lecteur réseau audio DNP-2000NE est d’ores et déjà disponible à la vente au prix de 1.599,00 €.