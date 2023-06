Skullcandy Rail ANC, les nouveaux écouteurs premium de la marque arrivent.

La marque de casque Skullcandy annonce l’arrivée des Skullcandy Rail ANC True Wireless, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil qui entre dans la catégorie des intraauriculaires « Premium ». À quoi faut-il s’attendre ?

Skullcandy est une marque renommée dans l’industrie audio La marque qui a été fondée en 2003 s’est spécialisée dans les casques et les écouteurs. Skullcandy se distingue par son design unique, audacieux et tendance. Ce qui lui a permis de séduire une clientèle amatrice de musique soucieuse de leur style.

La marque offre une large gamme de produits allant des casques audio sans fil aux écouteurs intra-auriculaires, en passant par les écouteurs True Wireless. C’est dans cette dernière catégorie que se positionnent les nouveaux venus de la marque.

Skullcandy Rail ANC, des intra auriculaires premium.

Évidemment, qui dit premium dit forcément des fonctions et des matériaux de qualité. Ces nouveaux écouteurs intra auriculaires Skullcandy Rail ANC annonce comme son nom l’indique, la présence d’une solution de réduction de bruit active. Pour cela la marque peut compter sur les 4 micros ajustables qui permettent d’analyser et de réduire les bruits ambiants pour ne laisser passer que le son utile. Ces nouveaux écouteurs s‘appuient aussi sur la technologie Skull-iQ Smart Feature mais aussi sur la fonction Personal Sound by Mimi. Les écouteurs se composent de haut-parleurs de 12mm

Les écouteurs sont certifiés IPX4, ce qui les rend résistant à l’eau et à la sueur. Les écouteurs Skullcandy Rail ANC s’offre aussi une technologie Bluetooth « Multipoint pairing », ce qui permet de les connecter à plusieurs équipements simultanément pour passer d’un appareil à l’autre.

Ils sont également dotés d’une fonction mains libre pour prendre les appels entrants de votre smartphone et de la technologie Clear Voice Smart Mic qui ont pour fonction de rendre plus clair le son de la voix lors des conversations.

Charge sans fil pour plus de confort.

Si les écouteurs sont dotés de petites tigettes de contrôle qui permette d’interagir avec certaines fonctions, ils sont également fournis avec un boitier de rangement qui fait aussi station de charge. Celui-ci est sans fil et pourra se recharger depuis un chargeur sans fil à induction.

Prix et Disponibilité.

Les écouteurs Skullcandy Rail ANC sont d’ores et déjà disponibles en version True Black (noir) au prix de 99€ sur leur site.