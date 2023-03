Creative Stage SE, la nouvelle barre de son  audio de Creative.

Avec sa nouvelle Creative Stage SE, la marque Creative souhaite donner une nouvelle ambiance sonore à votre bureau de travail avec une barre de son sous moniteur conçu pour améliorer l’expérience audio sur le bureau de l’utilisateur.

On ne présente plus Creative, acteur majeur dans le segment de l’audio pour ordinateur. La marque qui n’a cessé de faire évoluer ses produits est restée fidèle à son secteur de prédilection, l’audio pour l’informatique.

Creative Stage SE, de l’audio de qualité tout en travaillant devant son écran ?

Effectivement, avec l’arrivée du télétravail, de nombreux employés se sont retrouvés chez eux à bosser. Alors quoi de plus normal que de le faire dans de bonnes conditions. Et tant qu’à faire en musique. C’est là que Creative propose sa Creative Stage SE, cette fois la marque continue à faire progresser ce segment. Une toute nouvelle barre de son sous moniteur.

Une barre de son qui mesure 410 x 108 x 68 mm et qui pèse 1.22Kg. L’enceinte se compose de deux haut-parleurs pleine gamme Racetrack : 75 x 52 mm et d’un radiateur passif. Le tout délivre une puissance de 2 x 12 W RMS avec une puissance crête de 48 Watts.

Sans-fil ou filaire au choix.

Pour ce qui est de la connexion à votre ordinateur, Creative propose une connexion via un port USB-C ou une connexion via Bluetooth 5.3. On notera au passage que la nouvelle barre de son sous moniteur supporte les profils A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) ainsi que le Codec audio SBC.

Pour ce qui est du rendu sonore, Creative annonce une technologie surround et la technologie Clear Dialog. Elle met en avant le fait que cette Creative Stage SE est destinée à tous ceux qui veulent du son soit durant leur travail sur ordinateur, mais aussi pour ceux qui aiment se divertir sur ordinateur.

Prix et Disponibilité.

La Creative Stage SE est proposée au prix de 79,99€ et est disponible sur le site de Creative.