Jabra dévoile les micros-casques Evolve2 40 et Evolve2 65.

Il y a quelques jours, Jabra annonçait la sortie de son casque sans fil Bluetooth Supra auriculaire, le Jabra Evolve2 85. Cette fois, elle dévoile deux modèles moins haut de gamme avec les micros-casques Evolve2 40 et Evolve2 65.

En effet, en cette période de confinement, bon nombre de personnes font du télétravail. Ainsi que, des réunions via Microsoft Teams, Skype Business. La téléphonie passe désormais par des solutions VoIP tel que Skype, WhatsApp et autre logiciels VoIP. La bonne période pour Jabra de mettre en avant ses tout nouveaux micros-casques Evolve2 40 et Evolve2 65.

Evolve2 65, un casque sans fil avec micro perche.

En effet, l’Evolve2 65 est le petit frère du récemment présenté Jabra Evolve2 85. Ce nouveau venu est équipé de trois microphones ; deux sont situés dans le bras de la perche et le troisième dans l’écouteur droit.

Pour ce modèle, Jabra a puisé dans son passé et dans son expertise pour intégrer la fonction busylight caractéristique des produits Jabra. Une fonction qui offre une visibilité à 360° et qui se caractérise par un voyant lumineux qui donne un signe du mode utilisé par l’utilisateur à ses collègues. Un voyant qui aura des allures et un message : Fout moi la paix, je suis occupé là !

Par ailleurs, ce voyant permettra également de signaler si vous avez manqué un appel en cas de déplacement. Ou en ayant laissé le casque sur le bureau.

Des micros intégrés et le support d’applications.

En outre, selon Jabra, l’Evolve2 65 offre une portée sans fil trois fois supérieure à celle de l’actuel Evolve 65. Par ailleurs, le casque intègre également le support à l’application Jabra Sound+.

Pour ce qui est du casque à proprement parler, sachez qu’il est équipé de deux haut-parleurs de 40 mm recouverts de coussinets pour un meilleur confort sur les oreilles. Comme pour son grand frère, ce modèle est lui aussi doté d’un bouton dédié à Microsoft Teams sur la variante MS.

Ce modèle sera également doté du nouvel adaptateur Bluetooth Jabra Link 380 disponible au format USB-C ou USB-A. Le logiciel Jabra Xpress assure pour sa part une gestion simple et sécurisée des micros-casques avec mise à jour du firmware. Ainsi, que l’implémentation de nouvelles fonctionnalités tout en simplifiant la tâche des services informatiques. Enfin, Jabra annonce une autonomie jusqu’à 37 heures.

Le Jabra Evolve2 65 sera disponible à partir d’avril 2020 chez certains revendeurs en deux coloris : Noir et Beige. Le prix public conseillé est de 209 € pour la version stéréo (249 € avec socle de recharge). Il existe également une version Mono à 199 € (239 € avec socle de recharge).