Jabra Evolve2 85, la nouvelle arme de télétravail de Jabra.

Jabra grand spécialiste de l’audio sans-fil nous dévoile un nouveau casque sans fil doté d’un micro déporté. Un casque pour tous ceux qui ont besoin de communiquer via VoIP, WhatsApp, Skype. La marque propose en effet le Jabra Evolve2 85.

En cette période de confinement, le message est clair : #Restezchezvous ! Les entreprises ont d’ailleurs l’obligation de proposer du télétravail lorsque cela est possible techniquement. Une aubaine au passage pour certains employés qui ne perdent pas de salaire. Des employés qui au contraire gagnent en temps de déplacement.

Jabra Evolve2 85, un supra auriculaire au top ?

Avec ce nouveau modèle, Jabra veut en effet apporter une solution à tous ceux qui font soit de la vidéo-conférence ou qui sont en communication avec d’autres via smartphone, PC. C’est pourquoi ce casque est équipé de Bluetooth et que Jabra fourni en plus un récepteur USB-C/USB-A qui pourra être connecté sur un PC.

Pour le reste, ce casque est équipé de deux gros Haut-parleurs de 40 mm enrobés de coussinet épais qui viendront englober totalement les oreilles. Des coussinets équipés de mousse à mémoire de forme.

De plus, Jabra annonce que ce casque est doté de la réduction active du bruit (ANC) digital hybride.

Un casque orienté VoIP et audio conférence.

Le casque est également doté d’un micro déporté muni d’une perche flexible et escamotable. Et ce, avec possibilité de rangement dans le micro-casque. Détail intéressant, lorsque l’utilisateur descend la perche, il active la prise d’appel. Lorsqu’il la remonte, il met fin à l’appel.

À noter que Jabra souligne le fait que la perche est dotée de deux microphones, mais que les écouteurs sont dotés eux aussi de 8 micros (4 dans chaque haut-parleur).

De plus, le casque est certifié Microsoft Teams. En outre, il est également muni d’un bouton qui permet d’activer les interactions avec Microsoft Teams.

Par ailleurs, Jabra annonce que l’Evolve2 85 est également compatible avec Jabra Direct. De même le Jabra Evolve2 85 intègre le support de l’application Jabra Sound pour la personnalisation du son.

Le micro-casque Jabra Evolve2 85 Stéréo sera disponible à partir d’avril 2020 chez certains détaillants en deux coloris (Noir et Beige) au prix public conseillé de 449 €.