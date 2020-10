EPOS série IMPACT MB Pro désormais certifié Microsoft Teams.

La marque audio haut de gamme EPOS, qui appartient au Groupe Demant, a annoncé aujourd’hui que sa série IMPACT MB Pro a été certifiée Microsoft Teams. Une certification qui nécessitera une mise à jour du casque.

Epos s’est spécialisé dans la fabrication de casques audio dédiés au secteur des travailleurs, employés, personnel d’entreprise. Pour rappel, derrière cette marque on trouve un autre grand spécialiste de casque audio : « Sennheiser ».

Des casques avant tout destinés aux utilisateurs VOIP.

Effectivement, ces casques sont avant tout aux professionnels qui sont constamment en chat vocal, VoIP ou en conférence virtuelle. Des casques sans fil Bluetooth.

Par ailleurs, la marque confirme :

La série IMPACT MB Pro désigne une gamme de micros-casques Bluetooth® haut de gamme spécialement conçue pour les centres de contacts soucieux de la qualité de leurs prestations et les collaborateurs sédentaires qui souhaitent bénéficier de performances sonores exceptionnelles et de solutions audio optimales qui s’adaptent à leur style de travail dynamique, que ce soit au bureau ou en déplacement.

Mise à jour pour plus de polyvalence.

Avec le Covid-19 et le télétravail qui redevient la norme depuis quelques jours, les réunions virtuelles, via Zoom, Microsoft Teams, ne cessent de proliférer. Nous en avons d’ailleurs encore eu pas moins de 5 cette semaine pour des présentations presse au sein de la rédaction.

Avec cette mise à jour du firmware, Epos offre désormais la certification Microsoft Teams à tous les appareils de sa gamme. Celle-ci vient s’ajouter à la certification Skype Entreprise que possédait déjà la gamme.

Bref, si l’utilisateur est déjà en possession d’un micro-casque IMPACT MB Pro, il lui suffit de mettre à jour le firmware. Et ce, via l’application client EPOS Connect. Son casque sera alors mis à niveau et il bénéficiera de l’intégralité des fonctionnalités Teams.

En outre, Epos propose également aux responsables informatiques de procéder à la mise à jour du firmware de façon centralisée pour tous les utilisateurs de micros-casques IMPACT.

Il leur suffira de le faire via leur EPOS Manager (outil de gestion informatique gratuit dans le Cloud). Ils pourront ainsi avoir un contrôle total sur tous les équipements audio de l’entreprise.

La mise à jour est bien évidemment gratuite.