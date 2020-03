ADAPT 360 et ADAPT 660, les nouveaux casques de la marque EPOS.

Epos, vous connaissez ? Et bien nous non plus. On découvre la marque depuis peu. Une nouvelle marque audio qui lance une gamme de casques audio premium avec les ADAPT 360 et ADAPT 660.

Nouvelle marque audio premium du marché appartenant au groupe Demant, forte de 115 ans d’expérience d’innovation dans l’audio, EPOS annonce la sortie de toute une gamme de casques audio filaire et sans fil. Pour notre part, nous nous sommes arrêtés, vous vous en doutez, sur deux modèles sans fil : les ADAPT 360 et ADAPT 660. Des casques qui ont été conçus en partenariat avec Sennheiser.

ADAPT 660, un supra auriculaire intelligent ?

Avec ce casque la marque veut proposer un casque dont la qualité du rendu sonore est le plus pure possible avec une clarté au niveau des aigus et de la voix. De fait, outre pour l’écoute audio, ce casque sans fil a également pour fonction d’être utilisé lors de conférence call. En outre, la technologie EPOS AI™ vient équipé le casque pour cette fonction.

Le casque est d’ailleurs compatible avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon. Et pour satisfaire tous les professionnels, le casque est également pourvu d’un bouton dédié à Microsoft Teams. Effectivement, par simple pression sur le bouton, il permet de démarrer Microsoft Teams sur le PC sur lequel il est associé.

Un casque supra auriculaire qui est muni d’un arceau équipé de charnière pour réduire l’encombrement lors des déplacements et un rangement facile dans le sac.

ADAPT 360, un casque complet.

Alors, le casque audio ADAPT 360 est spécialement conçu pour les professionnels. Des professionnels à la recherche d’un micro-casque adapté aux exigences de leur mode de vie actif. De plus, Ce casque reçoit la certification Microsoft Teams. Selon la marque, il offre une autonomie de 39 heures. La connexion avec votre smartphone ou votre PC se fera via Bluetooth. Il reçoit par ailleurs une compatibilité avec le protocole aptX. Il intègre également une fonction de réduction de bruit active.

Comme pour l’ADAPT 660, il est équipé de charnière qui permet un rangement facile et compact dans le sac. Par ailleurs, il est également muni de boutons de réglage. Enfin, pour satisfaire tous les gouts, le casque est disponible en noir ou en blanc.

Les deux casques sont commercialisés au prix de €249 pour l’ADAPT 360 et €399 pour l’ADAPT 660.