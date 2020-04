Poly Voyager 4245 Office, la nouvelle solution audio de Plantronics.

La marque qui a pour nom désormais Poly et qui propose des casques audio filaire et sans fil pour call center ou professionnels de l’audio conférence annonce l’arrivée d’une nouvelle solution pour vos appels VoIP. Cette solution se nomme Poly Voyager 4245 Office.

Poly ajoute de nouvelles solutions à son portefeuille de casques Bluetooth sans fil certifiés Microsoft Teams. Et ce, afin d’aider les collaborateurs à rester connectés où qu’ils soient.

En effet, la marque n’en est pas à son coup d’essai et possède déjà à son actif une gamme de 15 différentes solutions (casques et haut-parleurs personnels). Des casques filaire et sans fil qui sont certifiés Microsoft Teams.

Poly Voyager 4245 Office, un trois en un en matière de casque Bluetooth.

Effectivement, la marque joue la flexibilité en proposant pas moins de trois styles de port différents dans un seul package : sur les oreilles, derrière la tête, ou sur la tête. Conçu pour les collaborateurs utilisant beaucoup le téléphone, ce casque comprend une batterie remplaçable.

Pour ce qui est justement de l’autonomie, la marque annonce 12 heures en mode vocale, 15 heures en mode écoute et 13 jours en mode veille.

En outre, le Poly Voyager 4245 Office offre une triple connectivité et une version comprenant un bouton Teams dédié. De fait, le casque peut se connecter soit sur un PC, soit un téléphone de bureau soit à un smartphone. Avec un smartphone au travers d’une connexion Bluetooth. Du Bluetooth 5.0 avec BLE et qui supporte les protocoles A2DP, AVRCP, HFP, HSP et les codecs aptX SBS, CVSD et mSBC.

Une manière de permettre à l’utilisateur de garder le casque tout en ayant à la fois un appel VoIP via Teams par exemple pour basculer ensuite vers un appel arrivant depuis son smartphone.

Deux micros, réduction de bruit…

À noter que le casque est équipé de deux micros intégrés. Qui plus est, avec réduction de bruit pour une meilleure compréhension pour l’interlocuteur. Le tout pour seulement un poids de 21 grammes.

Maintenant plus que jamais, le rôle que joue une communication vocale claire et intelligible dans notre quotidien professionnel évolue rapidement.

C’est ce que nous explique Christine Roberts, senior vice president et general manager enterprise headsets chez Poly.

Par ailleurs, la marque profite de cette période de confinement. Une période durant laquelle de nombreux travailleurs font du homeworking pour promouvoir sa solution. Le Poly Voyager 4245 Office est par ailleurs annoncé pour la région EMEA en Mai 2020.