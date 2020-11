Cyberpods, des intra orientés gaming.

La marque RedMagic connue pour son smartphone orienté « Smartphone gaming » revient cette fois sur le devant de la scène pour dévoiler des nouveaux écouteurs intra auriculaire. Des écouteurs baptisés Cyberpods.

La marque a décidément décidé de surfer sur la vague gaming à tous les niveaux. Ainsi, après son smartphone RedMagic 5S, la marque propose des écouteurs intra auriculaire sans fil Bluetooth. Des écouteurs qui sont eux aussi à la fois par le design, mais par leurs spécificités destinées aux gamers.

Des écouteurs, orientation gamer à 100%.

Le s Cyberpods entre donc dans la catégorie d’écouteurs intra auriculaire. Un marché déjà bien saturé de vendeurs. Toutefois, la marque a décidé de jouer la carte de la différence et de proposer des écouteurs qui rappellent le monde du jeu vidéo.

De fait, loin d’être discrets et invisibles, ceux-ci se montrent avec un style noir et rouge et un design triangulaire et en pointe. Le boitier lui aussi ne passe pas inaperçu. Effectivement, il reprend les code couleur des écouteurs et un design angulaire avec des arrêtes bien tranchés comme on en trouve sur les produits gamers.

Cyberpods, caractéristique, autonomie…

Pour ses Cyberpods, RedMagic annonce une autonomie de 20 heures avec une recharge qui se fera depuis l’étui de rangement. En outre, le porteur n’aura qu’un poids de 5 grammes par écouteurs. La marque annonce aussi une « incredible low latency ». Si vous préférez, un temps de latence en dessous des 39ms.

La marque annonce par ailleurs avoir développé les écouteurs pour obtenir un son qui correspond au monde du gaming et à la musique. Le tout intégrant du PixArt Bluetooth 5.0.

Pour ce qui est de la gestion justement de la musique ou du volume, les écouteurs sont dotés sur leur branche d’une zone tactile qui permettra certaines fonctions.

Bref, avec ses Cyberpods, RedMagic tente de se différencier des autres acteurs du marché dans un segment déjà bien rempli.

Prix et disponibilité.

Les Cyberpods seront disponibles à partir du 20 novembre. RedMagic annonce un prix de 49,90€.