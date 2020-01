CES 2020 : Tribit QuietPlus, le nouveau casque sans fil supra auriculaire présent à Las Vegas.

La société Tribit annonce sa présence au CES de Las Vegas pour la semaine prochaine avec l’arrivée de son tout nouveau casque Tribit QuietPlus. Un casque sans fil supra auriculaire et équipé de la fonction réduction de bruit.

L’entreprise Tribit propose différents produits dans le segment de l’audio. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de tester son enceinte Tribit XSound Go en avril dernier. La marque propose ses produits à la vente notamment sur Amazon.

Tribit QuietPlus, un casque supra auriculaire et sans fil.

Ainsi, la marque profitera de sa présence au CES 2020 pour exposer au grand public son tout nouveau casque audio supra auriculaire. La marque a déjà à son catalogue des écouteurs intra auriculaire sans fil de type True Wireless, les Tribit Flybuds.

Cette fois, la marque propose un autre type de casque, un casque supra auriculaire. Avec le Tribit QuietPlus, vous pourrez vous immerger complètement dans votre atmosphère audio, votre série ou votre film. Le casque est doté de deux coussinets qui viendront englober votre oreille. Détail intéressant et non des moindres, la marque annonce la présence d’une fonction de réduction de bruit.

Un casque bien fourni.

Le casque est par ailleurs doté d’un micro intégré qui permettra d’en faire un kit mains libre et permettra de prendre des appels téléphoniques.

Ce nouveau venu hérite en matière de technologie sans fil, de la toute dernière norme Bluetooth à savoir du Bluetooth 5.0. Les haut-parleurs quant à eux offre une dimension de 40mm. Le casque est en outre équipé d’un port USB C pour une charge rapide pour offrir une autonomie de 30 heures.

Présent également un port jack 3.5mm pour ceux qui n’auraient pas de source audio Bluetooth.

Enfin, pour un transport plus pratique et moins encombrant lors des déplacements, le casque est équipé d’un arceau avec des charnières qui permettent de le plier au niveau des écouteurs et réduire ainsi son encombrement.

Le tout pour une taille de 178 x 80 x 188 mm et un poids de 505 grammes.