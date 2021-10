Predator Orion 7000, la tour de gamer d’Acer dotée de Wi-Fi 6E 6GHz.

Avec un nom comme Predator Orion 7000, inutile de vous faire deviner de quel type d’ordinateur de bureau Acer propose. Une tour informatique de gamer ! Et son look ne dira pas le contraire.

Le monde du gaming est pour ceux qui ne le connaitraient pas encore, un monde à part. Alors, certes, la puissance à son importance. De même que son refroidissement. Ce qui fait d’ailleurs qu’il faut rarement mettre le chauffage dans l’antre du gamer.

Predator Orion 7000, une tour qui en jette !

Avec cette nouvelle tour pour gamer, Acer entend proposer une bête de course à tous les gamers les plus exigeants. Et pour ce faire, Acer propose une configuration musclée. Tout d’abord le Predator Orion 7000 hérite d’un processeur Intel® Core™ de 12ème génération qui est accompagné d’une carte graphique NVIDIA® GEFORCE RTX™ 3090 24 Go GDDR6X. La mémoire du PC quant à elle peut atteindre pas moins de 64 Go en DDR5 4000Mhz.

Pour ce qui est de sa capacité de stockage, Acer a opté pour une solution qui combine du SSD M.2 PCIe 4.0 et un HDD SATA3. À noter que la tour Predator Orion 7000 est équipée sur sa partie supérieure d’une baie « hotswapable ». Concrètement, cette baie pourra contenir un SSD ou un DD qui pourra être extrait à chaud sans devoir éteindre le PC. Une baie qui acceptera une unité de stockage au format 2.5 pouces.

Du ventilateur et des réglages pour tout refroidir et éviter la surchauffe, Acer intègre ses nouveaux ventilateurs Predator FrostBlade™ 2.0.

« Chacun des ventilateurs comprend huit LEDS ARGB et utilise une conception de pression statique pour optimiser le flux d’air tout en réduisant les vibrations et le bruit via des roulements à fusil étanches et un nouveau design en forme d’arc le long des extrémités des ailettes »

La tour Predator Orion 7000 est équipée d’un large plexiglas qui permet de voir l’intérieur de la tour.

Connectique et connectivité.

À l’arrière, Acer a équipé sa tour Predator Orion 7000 de 3 ports USB 3.2 type-A, 2 ports USB 2.0, un port USB 3.2 Type-C. On trouve aussi des sorties, 3 display ports et un port HDMI 2.1. Sur la partie avant on trouve un port USB 3.2 Type A, un port USB-C 3.2.

En matière de connectivité, le Predator Orion 7000 est équipé d’un port RJ45 gigabit LAN. Mais surtout et c’est la raison de cette news et le fait qu’on en parle sur Planet sans fil, cette tour gamer est équipée d’une puce Wi-Fi 6E 6GHz.