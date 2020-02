Sharp propose sa barre de son HT-SBW800.

La marque propose une barre de son Bluetooth fournie avec un caisson de basses sans fil pour donner de la profondeur sonore à vos films et votre salon.

La marque Sharp revient sur le devant du segment audio de salon. Et ce, pour proposer une barre de son 5.1.2 équipée des technologies Dolby THD™, Dolby Digital™ et Dolby Digital Plus™ et Doby Atmos.

La marque souligne que cette barre de son dispose d’une puissance de 570 watts, de quoi faire vibrer tout le salon.

En effet, si les écrans plats ont pris possession de nos salons, avec des images… WOW.. Pour ce qui est du rendu sonore, ce n’est pas toujours top. Très vite, certaines marques et compagnies l’ont compris et se sont mises à concevoir des « Barres de son ». Celle-ci permet d’avoir un meilleur rendu sonore avec un encombrement limité.

Barre de son HT-SBW800, connectivité au maximum.

Effectivement, afin de séduire et d’être compatible avec un maximum de source, la barre de son HT-SBW800 est équipée de deux entrées HDMI, 1 x entrée / sortie HDMI avec ARC et CEC1. Elle intègre également une entrée optique, une entrée coaxiale, une Entrée auxiliaire 3,5 mm.

Et si cela ne vous suffit pas, sachez qu’il est possible également de lui mettre une clé USB pour lire vos morceaux préférés.

Par ailleurs, avec la présence du Bluetooth, il sera possible d’associer un smartphone ou une tablette en direct. Pour donner encore plus de profondeur, Sharp accompagne cette barre de son d’un caisson de basses sans fil.

Un caisson de basse des plus classiques, qui se présente sous la forme d’un gros cube de 240 mm x 240 mm x 415 mm. Et dont le poids est de 5.5 Kg. L’interconnexion entre la barre de son et le caisson de basses se fait au travers des ondes RF. Ce qui évite ainsi le désagrément de devoir faire passer un câble d’un bout à l’autre de la pièce.

La HT-SBW800 sera disponible sur Amazon au prix de 559 euros.