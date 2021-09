HT-A5000 : la nouvelle barre de son de Sony.

Avec cette nouvelle barre de son HT-A5000, Sony propose une nouvelle une solution pour mettre un peu plus de profondeur sonore dans votre salon et rendre vos films plus intéressants à regarder.

Sony, poids lourd de l’électronique grand public, élargit aujourd’hui sa gamme de barres de son avec son modèle. Un modèle qui se veut connecter et qui propose une solution audio 5.1.2 canaux. Mais de quoi se compose cette nouvelle venue.

HT-A5000, un son surround à portée de main.

Cette nouvelle barre de son se compose d’un amplificateur numérique, S-Master HX qui délivre une Puissance de sortie (totale) de 450 W. L’enceinte est en outre dotée de haut-parleur orienté vers l’avant, mais aussi vers le haut. Cette spécificité a pour objectif de rendre une diffusion plus importante, et ce dans toute la pièce. Il s’agit de ce que Sony appelle la technologie Vertical Surround Engine.

La barre de son HT-A5000 permet la prise en charge de formats audio tels que Dolby Atmos® et DTS:X®. Avec ses microphones intégrés, elle mesure intelligemment la hauteur et la largeur de la pièce, ainsi que la position du caisson de basse et des enceintes arrière (en option) pour optimiser le son et s’adapter parfaitement à la configuration de la pièce.

Pour ce qui est de la taille de cette barre de son, elle mesure 1 210 x 67 x 140 mm pour un poids de 6.1Kg. Elle est équipée également d’un caisson de basses intégré.

Pour ce qui est de la connectique et des interfaces, on retrouve une Entrée audio optique, un port USB type A, une entré HDMI eARC/ARC.

De la connectivité pour plus de compatibilité.

Cette barre de son HT-A5000 de Sony est dotée à la fois de Wi-Fi et de Bluetooth. Pour ce qui est du Wi-Fi, elle supporte les normes a/b/g/n/ac. Pour ce qui est du Bluetooth, c’est du 5.0. Grâce à cette connexion Wi-Fi, il est possible de connecter la barre de son à internet.

En outre, le constructeur souligne que la barre de son est compatible avec Chromecast built-in, Spotify Connect. De plus, le bouton de services musicaux fonctionne avec l’Assistant Google et AirPlay.

Prix et Disponibilité.

Le prix de la HT-A5000 sera d’environ 900 € et elle sera disponible à partir de janvier 2022.