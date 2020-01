Les futurs iPhone équipés d’un port USB-C ? C’est la volonté de l’UE.

C’est en tout cas ce que souhaiterait l’Union européenne. Une volonté qui a pour but pour l’UE d’unifier le type de connecteur et donc de supprimer le port Lightning par la même occasion.

Effectivement, la semaine dernière, des membres du Parlement européen ont demandé à la Commission européenne de mettre en place un chargeur universel unique. Une mesure qui n’. Une mesure qui n’est pas neuve !

De fait, en 2009, il y a déjà 11 ans, une charte avait été introduite pour que tous les acteurs du secteur de la téléphonie mobile passent par un seul port unique commun. Le but étant d’éviter de remplacer les câbles et chargeurs lors d’un changement de smartphone.

C’est, ainsi qu’en 2009, il y a déjà 11 ans, une charte avait été introduite pour que tous les acteurs du secteur de la téléphonie mobile passent par un seul port unique commun. Le but étant d’éviter de remplacer les câbles et chargeurs lors d’un changement de smartphone. C’est ainsi qu’est né le port USB B avant que celui-ci ne soit remplacé par l’USB-C.

Apple, mauvais élève, récidive.

Cependant, si tout le monde s‘était mis d’accord, Apple décidait de ne pas suivre le mouvement. Il faut dire que la marque qui touchait des « royalties » pour la licence de son port connecter son iPhone voyait s’envoler une manne d’argent.

Ainsi, la marque développa le port Lightning. Et il semblerait que cette fois, l’UE face une fois de plus le forcing en affirmant que ce chargeur universel permettrait d’accroître la commodité pour les consommateurs et de réduire les 51 000 tonnes de déchets électroniques produits chaque année.

Apple cependant lors d’une interview à BBC News et à d’autres médias a déclaré que le fait d’imposer un connecteur universel unique dans les smartphones restreindrait l’innovation et « nuirait aux consommateurs en Europe et à l’économie dans son ensemble.

La marque à la pomme argumente en soulignant qu’elle a expédié plus d’un milliard d’appareils compatibles Lightning et que les millions d’accessoires qui y sont attachés risquent d’être rendus superflus.

Reste donc à voir si prochain iPhone sera équipé d’un port USB-C ou Lightning. À noter que le problème pourrait ne même pas se poser. En effet, souvenez-vous, de notre news parue en début décembre : iPhone : Plus de port Lightning d’ici 2021 !