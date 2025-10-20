iPad Pro 2025 : Apple passe au Wi‑Fi 7 avec la puce M5

Le nouvel iPad Pro 2025 signe une étape majeure pour Apple. Avec l’intégration du Wi‑Fi 7, la tablette se hisse à la pointe de la connectivité sans fil, tout en renforçant ses capacités en intelligence artificielle.

Apple étoffe sa gamme avec ce modèle équipé de la puce M5, pensé pour repousser les limites de la tablette en matière de puissance, d’efficacité énergétique et de performances graphiques.

Wi‑Fi 7 : Apple passe à la vitesse supérieure

Apple introduit pour la première fois le Wi‑Fi 7 sur iPad avec cette nouvelle génération de Pro. Grâce à la puce réseau N1, conçue en interne, les performances de connexion sont revues à la hausse. La bande passante plus large, les vitesses accrues et la latence réduite promettent une expérience en ligne bien plus fluide, idéale pour les professionnels en déplacement, les créateurs de contenus ou les gamers en cloud gaming.

La compatibilité avec Bluetooth 6 et Thread vient compléter cet arsenal de connectivité, assurant une meilleure intégration dans les écosystèmes domotiques et une fiabilité renforcée pour les périphériques sans fil.

La puce M5 : un bond en avant pour l’IA et les performances de l’iPad Pro 2025

La puce Apple M5 inaugure une nouvelle ère pour l’iPad. Elle embarque un GPU à 10 cœurs, chacun doté d’un accélérateur neuronal, et un CPU à 10 cœurs également (4 de performance, 6 d’efficacité). Résultat : une accélération des tâches IA jusqu’à 3,5x plus rapide que la génération précédente (M4) et 5,6x comparée au M1.

Les gains sont notables sur des usages concrets : rendu 3D, génération d’image par IA, transcodage vidéo, ou encore masquage vidéo en temps réel dans des applications comme DaVinci Resolve ou Draw Things.

Un écran Ultra Retina XDR repensé

La dalle Ultra Retina XDR passe à la technologie tandem OLED, apportant un contraste plus précis et une luminosité accrue. Elle propose jusqu’à 1600 nits de luminosité en HDR et une gestion fine des couleurs. Deux formats sont proposés : 11 pouces et 13 pouces, avec une épaisseur respectivement de 5,3 mm et 5,1 mm, ce qui en fait les iPad Pro les plus fins jamais conçus.

Pour les professionnels de l’image, une option nano-texturée réduit les reflets tout en préservant la qualité visuelle, un choix crucial en environnement lumineux ou en extérieur.

Plus de mémoire, plus de rapidité

Apple revoit également la gestion de la mémoire. Les modèles 256 Go et 512 Go sont désormais livrés avec 12 Go de RAM, contre 8 Go auparavant. La bande passante mémoire grimpe à 150 Go/s, soit 30 % de mieux, et les vitesses de lecture/écriture doublent. L’ensemble améliore la réactivité et le multitâche, surtout avec les nouveautés d’iPadOS 26 et sa gestion avancée des fenêtres.

Le support de la recharge rapide 50 % en 30 minutes via un adaptateur USB-C haute puissance (40 W minimum) confirme la volonté d’Apple d’orienter l’iPad Pro vers les usages les plus exigeants.

Modèles cellulaires : C1X et 5G boostée

Pour les versions cellulaires, Apple introduit le modem C1X, maison lui aussi, qui promet une vitesse jusqu’à 50 % supérieure à celle de l’ancienne génération tout en réduisant la consommation de 30 %. En déplacement, les utilisateurs profiteront d’un GPS plus précis, d’une eSIM intégrée et de meilleures performances 5G.

Cette orientation renforce l’usage de l’iPad Pro comme outil professionnel nomade, pensé autant pour les architectes sur le terrain que pour les vidéastes en reportage.

Récapitulatif technique

Puce : Apple M5 avec GPU 10 cœurs + CPU 10 cœurs

IA : Neural Engine 16 cœurs, jusqu’à 5,6x plus rapide que M1

Écran : Ultra Retina XDR tandem OLED, 11″ et 13″

Luminosité : 1000 nits (SDR/HDR), 1600 nits (HDR pic)

Épaisseur : 5,3 mm (11″), 5,1 mm (13″)

Mémoire : 12 Go sur modèles 256/512 Go

Stockage : jusqu’à 2x plus rapide que M4

Wi‑Fi : Wi‑Fi 7 via puce N1

Bluetooth : version 6

Connectivité maison : Thread, AirDrop optimisé

Modem : C1X pour modèles cellulaires, GPS et eSIM

Recharge rapide : 50 % en 30 minutes (avec chargeur 40 W)

Couleurs : Argent, Noir sidéral

Système : iPadOS 26

