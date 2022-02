Huawei lance sa Huawei Watch GT 3.

Avec sa Huawei Watch GT 3, le constructeur chinois a lancé hier en Belgique sa nouvelle montre connectée dédiée aux sportifs avec en prime comme ambassadrice Kim Clijsters.

Qui a dit que Huawei était une marque vouée à disparaitre ? Alors, certes la marque doit toujours faire face aux restrictions américaines ce qui la pénalise fortement dans la vente de smartphone. Mais pour autant la marque ne reste pas à rien faire.

Ainsi, la marque vient de lancer sa nouvelle montre connectée Huawei Watch GT 3 et s’offre le luxe d’avoir une ambassadrice belge de taille avec la joueuse de tennis Kim Clijsters. Une joueuse de tennis qui peut se vanter d’avoir décroché le plus gros chèque de l’histoire du sport féminin.

Elle a remporté quarante-et-un tournois en simple dont l’US Open en 2005, 2009 et 2010.

Un choix qui n’a pas été fait par hasard comme le souligne la marque :

Huawei et Kim Clijsters partagent tous deux l’importance d’un mode de vie équilibré – dans lequel le sport et la santé jouent un rôle central.

Cette montre est bien plus qu’une évolution de la Huawei Watch 3 que nous avions testé en septembre dernier.

HUAWEI WATCH GT 3, une expérience améliorée, plus puissante et plus intuitive.

Ainsi, cette nouvelle venue a clairement été orientée et développée pour les sportifs comme le souligne Huawei lors de sa présentation officielle. Cette nouvelle HUAWEI WATCH GT 3 intègre la nouvelle technologie HUAWEI TruSeenTM 5.0+ dédiée à la surveillance de la fréquence cardiaque. Une technologie que Huawei annonce plus précise et moins gourmande en énergie.

En outre, la montre propose des séances d’entrainement basées sur le profil de chacun. Il enregistre et analyse les données d’entraînement de l’utilisateur et propose un programme afin de progresser du niveau actuel vers les objectifs de l’utilisateur.

La montre propose des fonctions comme le temps de sommeil, le rythme cardiaque, votre oxygénation dans le sang et encore bien d’autres fonctions dont notamment toutes les fonctions présentent sur la HUAWEI WATCH 3.

Prix et Disponibilité.

La HUAWEI WATCH GT 3 est disponible en deux tailles. Un premier modèle avec un écran de 46mm et un second modèle avec un écran tactile de 42mm. La montre est également disponible en trois coloris et style.

À savoir pour la version 46 mm : Active (Black Fluoroelastomer), Classic (Brun avec un bracelet en cuir) et Elite avec un bracelet en métal.

Pour la version 42 mm, une version Active et deux versions Elegant avec un bracelet blanc ou OR.

Les prix vont de 229€ à 329€ selon le modèle.