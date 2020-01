Test : Asus ZenFone 6 (ZS630KL).

Présent depuis plusieurs années sur le marché du smartphone Asus compte de nombreux inconditionnels à travers le monde.

Il s’agit donc d’un nouveau départ pour la marque taïwanaise Asus, désireuse de se démarquer des autres constructeurs en proposant des smartphones de qualité et très bien exécutés.

Préambule.

Le ZenFone 6 d’Asus est un smartphone haut de gamme abordable, sans compromis, sorti au printemps 2019. Le ZenFone 6 répond pleinement à la nouvelle tendance des smartphones, avec son écran réellement borderless ajoutant un ingénieux système de caméra à module rotatif qui peut basculer à 180°de l’arrière vers l’avant en quelques secondes.Ainsi vos selfies seront capturés par les 2 caméras principales qui se composent de deux capteurs : un IMX586 de 48 millions de pixels avec grand angle et un de 13 millions de pixels avec ultra grand angle.

Son écran NanoEdge de 6,4 pouces se présente à vos yeux sans bord ni encoche avec un ratio écran/appareil de 92 %, protégé par un verre ultra résistant Corning Gorilla Glass 6. Les images s’affichent en Full HD+ pour une résolution de 403 pixels par pouce.

Présentation – Description.

Le ZenFone 6, qui mesure 159,1 x 75,4 x 9,2 mm, est plutôt imposant. Avec un écran de 6,4 pouces, difficile de passer inaperçu dans la main de son propriétaire. Un smartphone qui pèse aussi 190 g sur la balance. Néanmoins, cette lourdeur n’a aucune incidence sur la prise en main, car le poids est agréablement bien réparti sur la surface totale. La dalle FHD+ d’une définition de 2 340 x 1 080 px occupe presque toute la face avant.

Le dos est en verre Corning Gorilla Glass 3. On y trouve un capteur d’empreintes digitales ainsi que les deux capteurs photo de 48 Mpx et 13 Mpx, placés sur un module rotatif. Une touche de fantaisie : le logo Asus est bleu ciel.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Système d’exploitation: Android™ Pie™ avec ASUS ZenUI 6

Stockage interne UFS2.1 64 Go / 128 Go / 256 Go Carte microSD Supporte jusqu’à 2 To

Dimensions: 159,1 mm (6,26 pouces) 75,44 mm (2,97 pouces) 9,2 mm (0,36 pouces)

Poids :190 grammes (6,70 onces)

Dalle IPS Full HD+ (2340×1080) de 6,4 pouces Rapport écran/appareil de 92 % Espace de couleurs 96 % NTSC, support DCI-P3 et HDR10 Corning® Gorilla® Glass 6 pour une protection intégrale de l’écran

Blue Light Filter pour protéger vos yeux Écran tactile capacitif avec 10 points de contact (Compatible avec les gants tactiles)

CPU : Processeur 64-bit à huit cœurs Qualcomm® Snapdragon™ 855 gravé en 7 nm

GPU : Qualcomm® Adreno™ 640

Mémoire: 6 Go / 8 Go LPDDR4X

appareil photo principal:

Capteur Sony IMX586 de 48 MP (grand capteur de 1/2.0″, pixels de 0,8 µm)

Technologie Quad Bayer – 12 MP, pixels de 1,6 µm Ouverture F1.79

Focale de 26 mm équivalente à un appareil photo plein format de 35 mm

Lentille 6 pièces Champ de vision à 79° Autofocus à détection de phase OCL (On-chip lens) 2×1

Laser Autofocus Double Flash LED Interrupteur de caméra instantané

Modes de Caméra arrière: Auto (avec HDR+ Enhanced),Portrait, Panorama (Auto), Mode Super Nuit, Pro (Support des fichiers RAW / jusqu’à 32 secondes d’exposition) 16 Détections de Scènes avec IA : culinaire, ciel, espaces verts, plantes, océan, coucher de soleil, neige, fleurs, estrade, chien, chat, personne, texte, trépied, QR Code, paysage nocturne. 8 filtres Modes de caméra avant : Auto (avec HDR+ Enhanced) Portrait, Super Nuit, Pro (Support des fichiers RAW / jusqu’à 32 secondes d’exposition) 8 filtres Appareil photo secondaire: Caméra grand angle 13MP, 125° Champ de vision 200 % plus large pour plus d’amis et de paysage dans une seule photo Correction de la distorsion en temps réel Focale de 11 mm équivalente à un appareil photo plein format de 35 mm Enregistrement vidéo : 4 K UHD (3840×2160) enregistrement vidéo à 30 fps / 60 fps pour la caméra principale – 30 fps pour la deuxième caméra Enregistrement vidéo FHD 1080p à 30 / 60 fps, Enregistrement vidéo HD 720p à 30 fps Stabilisation électronique de l’image à 3 axes, Suivi des mouvements (vidéos en 1080p FHD à 60 fps)* Intervalle de temps (vidéo en 4K UHD), Ralenti (1080p à 240 fps / 720p à 480 fps) Prend des photos stables tout en enregistrant des vidéos

Deux haut-parleurs stéréo: Haut-parleur à 5 aimants avec double amplificateur intelligent NXP TFA9874 pour des sons plus forts, plus profonds et avec moins de distorsion. Sortie audio:Son Hi-Res 192 kHz/24-bit pour une qualité quatre fois supérieure à celle d’un CD DTS (Digital Theater System) Headphone:X™ pour un son surround virtuel 7.1 et support pour casque CODEC Audio Qualcomm® AudioWizard+ avec profil d’écoute Microphone: Deux micros internes avec technologie ASUS Noise Reduction Radio FM Technologie Wi-Fi: WLAN 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) 2×2 MIMO Bluetooth V 5.0 (EDR + A2DP), support aptX et aptX HD Wi-Fi direct NFC Navigation: Support GPS (Double bande, L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (Double bande, E1+E5a), QZSS (Double bande, L1+L5) Cartes SIM: Trois slots : Dual SIM dual standby (4G+4G) & une carte microSD Slot 1 : Carte nano SIM 2G/3G/4G Slot 2 : Carte nano SIM 2G/3G/4G Slot 3: Carte microSD jusqu’à 2 To Normes réseaux: GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+;FDD-LTE; TD-LTE; DSDV FDD-LTE (Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28) TD-LTE (Bandes 38, 39, 41, 46) WCDMA (Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19) EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) Capteurs: Reconnaissance faciale, Accéléromètre, boussole, gyroscope (supporte ARCore), capteur de proximité, capteur de luminosité ambiante, capteur d’empreinte digitale à l’avant (déverrouillage en 0,3 seconde, jusqu’à 5 empreintes), capteur de laser autofocus, capteur à effet Hall

Batterie: Batterie grande capacité de 5000 mAh avec support Quick Charge 4.0 Jusqu’à 33 jours de veille 4G – Jusqu’à 33,3 heures de conversation en 3G – Jusqu’à 21 heures de navigation en Wi-Fi Jusqu’à 24 heures de lecture vidéo 1080p Adaptateur d’alimentation: 9V 2A 18W

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Android™ Pie™ avec ASUS ZenUI 6

Écouteurs ASUS ZenEar Pro Hi-Res avec microphone intégré Câble USB Type-C Clé extracteur (aiguille pour trappe SIM) Adaptateur USB (18W) Documentation (Guide d’utilisation, Carte de garantie) Coque transparente