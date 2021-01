La 5G servira avant tout aux entreprises selon HP.

Selon HP, la 5G sera surtout profitable davantage aux entreprises qu’aux particuliers. Alors, les opérateurs mettent en place le déploiement de la 5G et que les fabricants de smartphones proposent des modèles 5G. Pourtant, selon HP, la 5G sera surtout boostée par les entreprises.

La 5G arrive à grands pas en 2021. Les offres commerciales commencent à arriver et la couverture du réseau également. Cependant, pour Antonio Neri, CEO de HPE, l’adoption de la 5G sera déterminée par les applications commerciales.

La 5G, pas uniquement un réseau plus rapide.

Pour le CEO de HPE (division de HP), la 5G si elle sera profitable à tous le sera davantage pour les entreprises. Selon lui, les entreprises seront des sources de revenus bien plus importants, et développeront de nouveaux services professionnels innovants.

Et il nous confirme :

La 5G représente une excellente occasion pour les opérateurs de fournir de nouveaux services Cloud à la périphérie du réseau, d’autant que certaines applications sont particulièrement adaptées comme l’analyse vidéo, la réalité virtuelle ou encore les jeux. Ces applications qui nécessitent de faibles latences, une bande passante optimisée ou des exigences de sécurité particulières peuvent être hébergées sur une infrastructure Cloud proche de l’utilisateur.

Le cloud comme moteur pour la 5G et les entreprises.

Mais, le service qui pourra très certainement jouer le plus grand rôle dans l’adoption de la 5G en entreprise sera le Cloud. En effet, entre la fibre et la 5G qui offrent des débits élevés et un temps de latence relativement faible, la 5 devrait permettre aux entreprises de développer davantage des solutions M2M ou des solutions Cloud qui pourront permettre à l’entreprise d’accéder à toutes ses données instantanément tout en hébergeant ces données dans un Cloud.

En outre, pour HPE, la 5G permettra davantage aux employés qui font du télétravail de rester connecter au réseau de l’entreprise, et ce de manière aussi performante que s’ils étaient au bureau.

Bref, autant de facteurs qui serviront dans un premier temps aux entreprises qui favoriseront l’usage et le développement du réseau pour les particuliers par la suite.