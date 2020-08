Realme V5, tout ce qu’il faut savoir sur ce smartphone.

Realme a dévoilé officiellement hier son tout nouveau smartphone, le Realme V5. En attendant l’annonce officielle, on n’avait pu en découvrir encore un peu plus sur ce téléphone. Un smartphone qui embarque un écran de 6.5 pouces.

Realme est un des constructeurs asiatiques qui séduit de plus en plus les utilisateurs de smartphone. Il est vrai que la marque ne cesse de gagner du terrain sur certains marchés en Asie. Chez nous en Europe, la marque plait davantage au geek du smartphone et à ceux qui ne veulent pas trop dépenser dans un smartphone.

Realme V5, spécificités.

Ca y est, l’annonce de e nouveau smartphone a été dévoilée en Asie. Un téléphone qui se veut milieu de gamme avec un prix qui ne dépassera pas les 200€.

Ainsi, la plupart des informations se sont vérifiées. A savoir, un écran d’une taille de 6.5 pouces avec une résolution Full HD+. Pour le faire tourner, Realme s’est tourné vers un processeur octoocre cadencé à 2GHz de chez MediaTek. En outre, il s’agit bien du MediaTek Dimensity 720 SoC.

Niveau mémoire, le téléphone sera décliné en deux versions 6Go ou 8Go de mémoire RAM. En outre, pour ce qui est du stockage, le téléphone proposera différentes variantes allant jusqu’à 256Go. La batterie embarquée propose une capacité de 5,000mAh. La charge pourra se faire via un port USB-C pour une puissance de 30W.

Capteur photo, connexion Internet…

Pour la partie photo, le téléphone devrait embarquer 4 capteurs photo à l’arrière avec un capteur 48Mpixels. Pour les autres, on devrait retrouver un ultra grand-angle, un mode macro… Un capteur photo sera également présent en façade pour les accros du selfie. Celui-ci propose 16 MP, largement suffisants.

Concernant sa connectivité, le téléphone sera compatible 5G. Évidemment, il reste bien sûr compatible 4G/3G… Il embarque du Bluetooth 5.0 ainsi que Wi-Fi 802.11b/g/n/ac. En revanche, pas de compatibilité avec le Wi-Fi 6. Alias, le 802.11ax.

A noter également que le téléphone peut accueillir 2 cartes SIM. A noter qu’un des emplacements propose soit une carte SIM nano soit une carte mémoire microSD.

Enfin, le téléphone est équipé d’une prise Jack 3.5mm, d’un capteur d’empreintes placé sur le côté. Un choix qui bien que rare s’avère pourtant judicieux.

Prix et disponibilité.

Le téléphone sera dans un premier temps commercialisé en Chine d’ici la fin de la semaine. Son prix de vente sera de 184€ pour le plus petit modèle et un peu plus de 200€ pour le modèle plus fourni en mémoire.