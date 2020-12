Realme a lancé son realme 7i, 6000mAh pour un smartphone !

Avec son Realme 7i, la marque asiatique a dévoilé un nouveau smartphone équipé d’une batterie spectaculaire de 6000mAh avec une charge rapide de 18W. Mais qui ne propose pas encore de 5G.

Le monde du smartphone est en pleine mutation avec l’arrivée de la 5G. En effet, 2021 arrive à grands pas et de plus en plus d’opérateurs mobiles dans le monde mettent en place leur nouveau réseau 5G. Dès lors, le marché du smartphone a là une nouvelle opportunité pour voir sa courbe des ventes augmenter. En effet, avec l’adoption de la 5G par le grand public, il sera nécessaire aux consommateurs de remplacer leur smartphone 4G vers un modèle 5G.

A relire : Realme V5, tout ce qu’il faut savoir sur ce smartphone.

Realme mise sur l’autonomie plutôt que sur la 5G pour son Realme 7i.

Effectivement, alors que tous les nouveaux smartphones qui arrivent sur le marché arrivent avec de la 5G, Realme fait le pari de ne pas proposer un smartphone 5G avec le Realme 7i. La marque semble en effet jouer la carte de l’autonomie.

Par ailleurs, il est vrai que cela fait longtemps qu’on ne peut plus profiter d’un téléphone mobile qu’il suffit de recharger 1x par semaine.

Le Realme 7i va donc tenter d’inverser la tendance en offrant une batterie de 6000mAh avec une charge rapide de 18W. La marque l’a d’ailleurs baptisé « Big Battery Gaming phone ». Le constructeur annonce une autonomie de 43 heures d’affilée par charge pleine du smartphone.

Une optimisation des ressources.

Par ailleurs, la marque souligne une optimisation du système également pour réduire un maximum la consommation du smartphone :

La fonction App Quick Freeze bloque intelligemment les applications non utilisées et l’optimisation au niveau de l’écran réduit les effets d’affichage pour garantir que la puissance de la batterie soit toujours utilisée à bon escient.

La fonction App Quick Freeze bloque intelligemment les applications non utilisées et l’optimisation au niveau de l’écran réduit les effets d’affichage pour garantir que la puissance de la batterie soit toujours utilisée à bon escient.

Quid du reste des specs ?

Au-delà de la batterie et de l’absence de 5G, le smartphone propose un processeur MediaTek Helio G85. Processeur qui est accompagné d’un GPU Mali-G52. L’écran quant à lui est un écran tactile Fullscreen de 6,5 pouces avec un rapport-écran/corps de 88,7%. Un écran au format 20:9.

Pour les adeptes de la photo via smartphone, le Realme 7i est doté d’un triple appareil photo IA offrant 48MP. Un APN qui comprend un capteur haute résolution de 48MP, un objectif ultra grand-angle à 119 degrés et un objectif macro à 4 cm.

Pour ce qui est de sa connectivité, on retrouve du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Par contre, pas de NFC ni de QI sur ce modèle. Il faudra donc utiliser le port USB-C pour recharger le téléphone.

Prix et disponibilité.

Le Realme 7i est proposé au prix de 169 euros et est d’ores et déjà disponible à la vente notamment sur Amazon France.