Qualcomm souhaite travailler avec Huawei !

Le constructeur américain vient d’introduire une demande express et appuyée auprès de l’administration de Trump pour pouvoir travailler avec Huawei ! De fait, le constructeur ne veut pas laisser passer des millions de dollars.

Pour l’administration Trump, les sanctions à l’encontre de Huawei sont bénéfiques pour couler l’entreprise chinoise. Entreprise qui est accusée illégitimement d’espionnage à la solde de la Chine.

Cependant, avec l’annonce faite par Richard Yu concernant la fin de l’utilisation de puce Kirin, Qualcomm souhaite avoir sa part du gâteau. Et pour y arriver, l’entreprise ferait du lobbying auprès de l’administration Trump. Notamment, pour avoir le droit de vendre ses puces 5G à Huawei.

Du Qualcomm au cœur des smartphones Huawei ?

En tout cas le géant américain ne veut pas laisser passer une opportunité. Celle d’installer ses puces sur des millions de smartphones. D’autant que si Huawei via Hisillicon ne peut plus intégrer sa propre puce, le constructeur pourrait se diriger vers des concurrents. Des concurrents directs de Qualcomm. Des concurrents non américains.

Par ailleurs, Huawei est devenu au dernier trimestre le premier vendeur de smartphones dans le monde. Du coup, il y a de quoi être motivé. D’autant que si Huawei se tourne vers le concurrent de Qualcomm, le Taiwanais MediaTek, il pourrait lui apporter son soutien en matière de développement. Ce qui ferait d’autant plus de mal à Qualcomm.

À noter que Huawei pourrait se tourner également vers Samsung ou vers STMicroelectronics, entreprise dans laquelle la marque a déjà renforcé son partenariat en mai dernier.

En outre, Qualcomm souligne que cette interdiction pourrait au final nuire davantage à l’économie américaine au lieu de lui faire du bien.

Autant de spéculations qui sont toujours liées au protectionnisme américain et au fait que dans le monde de l’ICT (les télécoms), Huawei est largement en avance sur les entreprises américaines en matière de développement de la 5G.