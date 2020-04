OPPO avec son Oppo Find X2 Pro s’allie avec Proximus pour la 5G.

L’opérateur belge a dévoilé le déploiement de son offre commercial en matière de 5G. Et pour accompagner cette offre, il a choisi Oppo et son Oppo Find X2 Pro qui est compatible 5G.

Oppo ne cesse de prendre de l’ampleur et est depuis plusieurs mois maintenant décidé de s’attaquer au marché occidental et plus particulièrement européen. Le constructeur chinois qui n’a de cesse de se faire connaitre vient de signer un partenariat stratégique sur la Belgique.

En effet le constructeur de smartphone s’est associé à Proximus, l’opérateur belge national pour le déploiement de son réseau 5G et son offre commerciale publique lancée cette semaine.

Ainsi, OPPO collabore avec Proximus dans le cadre de l’ »OPPO 5GLanding Project » pour accélérer le déploiement mondial de la 5G.

Oppo Find X2 Pro, la France et désormais la Belgique.

Alors que le téléphone était annoncé début de ce mois avec une date de commercialisation en France prévue en mai, c’est, en Belgique qui faudra se rendre (quand le confinement sera terminé) pour acquérir le téléphone.

En effet, le constructeur chinois est mis en avant par l’opérateur belge qui propose son téléphone comme le téléphone pour profiter de la 5G belge.

Pour ce qui est du prix, il correspond à celui annoncé pour la France soit 1199.99€ pour le téléphone seul. Proximus affiche par ailleurs sur son site que le produit est en stock. À noter que pour les utilisateurs belges qui le souhaitent, il est possible de combiner l’abonnement avec le téléphone. Ce qui fait passer le prix à 599€.

De plus, sur la page Proximus, on trouve un cashback de 100€.

Pour rappel, le Find X2 Pro, est doté d’une puce Snapdragon 865 de Qualcomm, de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage (une option 512 Go existe également).

Pour ce qui est du Wi-Fi, il intègre les normes 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Du Bluetooth 5.1, du NFC et de la charge sans fil 30W.