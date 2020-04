L’OPPO A92s 5G officialisé par la marque.

Décidément ça bouge en ce moment chez les constructeurs de smartphone. En effet, voilà un moment que ce modèle chez le constructeur chinois faisait parlé de lui. La marque a rendu sa sortie officielle en le dévoilant dans son listing sur son site.

Ainsi, après avoir été aperçu sur différent site de certification, voici les informations officielles sur ce nouveau smartphone que propose Oppo. Des informations qui arrivent directement depuis le site officiel de la marque en Chine.

L’OPPO A92s 5G sous la barre des 300€.

Alors, attaquons dans le vif du sujet, c’est-à-dire les caractéristiques techniques de ce téléphone. Ainsi, on sait que ce nouveau venu est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 800. En l’occurrence, un processeur Octa Core qui est composé de 4 processeurs Cortex-A76 de 2 GHz + 4 processeurs Cortex-A55 de 2 GHz.

En outre, on sait aussi désormais qu’il aura droit à un écran Full HD+ de 6,57 pouces (soit une résolution de 1080 × 2400 pixels), et d’un ratio 20:9. Un écran qui se permet aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour la mémoire, il faudra s’appuyer sur deux variantes qui proposeront 6 Go ou 8Go. Cependant, il se pourrait qu’une variante avec 12 Go puisse venir gonfler l’offre par la suite. Pour ce qui est de la capacité de stockage, il y aura le choix entre 128 Go et 256 Go.

Et la photo là-dedans ?

Alors, pour cet OPPO A92s 5G, la marque à intégrer un capteur Sony IMX586, avec une ouverture f/1.7 de 48 MP. Un triple capteur qui se décline en 8MP grand-angle, 2MP objectifs mode portrait et enfin 2MP pour un mode macro. Pour la partie avant, on retrouve ici aussi un capteur Sony IMX471 de 16 MP.

Parmi les autres spécificités, on trouve un jack 3.5mmn une batterie de 4000 mAh avec fonction Fast Charge (charge rapide) au travers d’un connecteur USB-C (devenu le standard dans le secteur).

Et la connectivité de l’OPPO A92s 5G dans tout ça, ça dit quoi ?

Eh bien comme son nom l’indique, vous l’aurez compris, ce téléphone est 5G. Tout en restant compatible bien sûr avec le 4G/LTE. On retrouve également du Wi-Fi 802.11b/g/n/ac double bande ainsi que du Bluetooth 5.0. Seule la charge sans fil par induction est absente sur ce modèle.

Avec ce nouveau modèle, la marque confirme une fois de plus sa volonté de développer des smartphones qui désormais intégreront de la 5G. Pour rappel, la marque a déjà établi un partenariat commercial avec l’opérateur belge Proximus avec son Oppo Find X2 Pro.

Un modèle qui sera commercialisé en Chine dès la fin du mois et qui sera proposé aux alentours des 300€. À noter que la marque proposera l’OPPO A92s 5G en deux couleurs comme le montrent les photos. À savoir noir et blanc.