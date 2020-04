De la 5G pour les Samsung Galaxy A71 5G et le Galaxy A51 5G.

Le géant coréen passe à la vitesse supérieure et va désormais proposer de la 5G sur les nouvelles versions des Galaxy A71 5G et Galaxy A51 5G. Proposant ainsi des smartphones milieu de gamme doté de la 5G.

Petit à petit, les réseaux 5G se déploient un peu partout dans le monde. Notamment, en Europe avec en Belgique, Proximus qui a déployé le premier réseau 5G accessible au grand public.

Pour Samsung, c’est quelque peu différent. En effet, la 5G est d’ores et déjà largement déployée dans son pays natal à savoir la Corée du Sud.

Samsung Galaxy A71 5G et Galaxy A51 5G, quoi de neuf ?

Alors, avant tout sachez que la différence entre ces nouveaux modèles et ceux proposés actuellement n’est guère très différente. De fait, hormis l’intégration de la 5G dans les téléphones, les deux modèles restent sensiblement les mêmes que les versions actuelles 4G.

Ainsi, on retrouve un processeur plus récent et quelque peu plus rapide. L’écran reste pour ce qui est du Galaxy A51, un écran 6.5 pouces. Le téléphone héritera de 4 Go de mémoire.

De même, pour ce qui est du Galaxy A71 5G, Il est équipé d’un écran Super AMOLED plus de 7,7 pouces. Pour ce qui est de la mémoire, ce dernier aura droit à 6 ou 8 gigas de mémoire vive.

Enfin, le téléphone a droit à une capacité de stockage de 128 Go. Une capacité mémoire qui pourra notamment être extensible via un lecteur de carte micro SD. Par ailleurs, le lecteur de carte est capable d’accueillir des cartes Micro SD allant jusqu’à 1 To.