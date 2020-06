Nokia investit sur le marché canadien pour la 5G.

Le responsable de la cellule 5G de Nokia, Mark Atkinson, vient de souligner que Nokia avait atteint ses objectifs. Notamment, en matière de partenariat avec l’Amérique du Nord et plus particulièrement le Canada. Et ce, avec un récent accord avec Bell Canada.

Bonne nouvelle donc pour l’opérateur européen qui poursuit sa progression et sa pénétration sur le marché des télécoms. Et plus précisément dans le déploiement de la 5G.

Ainsi, le géant des télécoms nordique a subi quelques rejets sur le marché asiatique et plus particulièrement chinois. Cependant, il est ravi d’avoir pu concrétiser d’autres marchés comme notamment le Canada.

Mike Murphy, directeur technique de Nokia pour les Amériques, a noté que :

Le Canada est légèrement en retard sur les États-Unis en termes d’activité 5G, mais que ce retard est insignifiant compte tenu du nombre limité d’appareils compatibles disponibles pour les lancements précédents.

Cela est dû notamment au fait que les enchères ne sont pas prévues avant 2022. Cependant, les opérateurs canadiens ne sont pas confrontés à une grave pénurie de capacité et n’est donc pas pressé de devoir migrer leur réseau.

Un accord important conclu.

Cela n’a cependant pas empêché Nokia d’établir un partenariat avec Bell Canada en vue de renouveler l’infrastructure télécom de l’opérateur.

De son côté, Nokia assure avoir avancé dans la signature de contrats. Le fabricant d’appareils télécom annonce même suivre à la lettre sa feuille de route et atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. Par ailleurs, Nokia se targue aussi d’avoir su s’imposer sur les marchés qu’il visait. À savoir, Le Japon et la Corée du Sud.

Nokia qui continue à grappiller des places sur le marché des télécoms et qui tente de se rapprocher du géant chinois Huawei. Huawei qui doit toujours faire face au scepticisme des gouvernements suite aux rumeurs d’espionnage qu’ont lancé les États-Unis voilà plus d’un an maintenant. Des rumeurs, car jusqu’à présent, les américains ne sont toujours pas parvenus a apporter des preuves. Et donc, à prouver que les équipements de Huawei espionnaient les réseaux de ses clients. De l’espionnage visant à envoyer les données au gouvernement chinois.