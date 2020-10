Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro vus de l’intérieur.

Alors, ça y est voilà depuis quelques semaines que le nouveau smartphone d’Apple a été dévoilé. Ce nouveau venu, l’iPhone 12 et sa version Pro sont les premiers smartphones d’Apple intégrants de la 5G. Et si on visitait leurs entrailles.

L’arrivée d’un nouveau smartphone est souvent l’occasion pour les fans d’avoir enfin le nouveau modèle avec ses nouvelles fonctionnalités et ses nouveaux composants électroniques. Pour l’iPhone 12 c’est une fois de plus le cas.

Détail intéressant pour ce nouveau venu du géant américain, la présence de la 5G au cœur du téléphone. Nul doute que les ventes de ce dernier iPhone devraient donc booster les ventes de smartphones 5G dans le monde. Mais, surtout sur le sol américain où Apple reste leader du marché.

Au cœur de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro !

Mais comme tout téléphone, on est parfois tenté de savoir et de voir ce qu’il y a à l’intérieur. Bon, vu le prix du téléphone, il faut vraiment avoir, soit de l’argent à jeter par la fenêtre soit être sûr de ce que l’on fait.

Pour le coup, bonne nouvelle !!! Ce n’est pas nécessaire d’aller démonter votre iPhone 12. Nos confrères du site SOSav l’ont fait pour vous.

Une fois de plus, le site qui propose à la fois des tutoriels pour comment démonter votre smartphone s’est intéressé à l’iPhone. L’occasion pour le site de montrer les différences entre un iPhone 12 et sa version Pro.

Sachez que si le site propose des tutos sur la manière de démonter certaines pièces, il propose aussi à la vente les outils pour y arriver. Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons d’eux, mais on ne peut s’empêcher de le faire quand il propose de partager leur savoir-faire et surtout nous faire découvrir le cœur de smartphones haut de gamme.

Alors si vous aussi vous êtes curieux de découvrir ce que cache les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Eh bien, suivez le lien.