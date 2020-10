Le Pixel 5 commercialisé au prix de 699 $ !

Voilà plusieurs semaines maintenant que tous les médias high-tech de la planète sont en attente. En attente sur l’arrivée du prochain smartphone de Google, le Pixel 5. On en sait désormais davantage sur le prochain smartphone de Google qui intégrera bien une puce 5G.

Comme pour Apple, Google va lancer ses premiers smartphones à base de 5G. Pour ce faire, la marque a opté pour une puce Snapdragon 765G de Qualcomm. Cette puce équipera à la fois le futur Pixel 5, mais aussi le Pixel 4a 5G.

La 5G débarque aux USA et les smartphones phares aussi !

Effectivement, la sortie et l’arrivée des smartphones Google Pixel 4a et Pixel 5 sont annoncés pour ce mois d’octobre. Deux modèles qui héritent de la technologie 5G et qui devraient ainsi permettre aux utilisateurs de passer leur abonnement actuel vers un abonnement 5G.

Alors, de ce que l’on sait, le Pixel 4a 5G sera doté d’un écran OLED Full HD+ de 6,2 pouces. Celui-ci en plus de la puce Snapdragon 765G de Qualcomm sera muni de 6 Go de mémoire. La batterie du smartphone sera de 3885mAh. Enfin, détail sans doute anodin, mais toujours intéressant, la présence d’une prise casque de 3,5 mm.

Pixel 5, un modèle plus costaud que son petit frère !

Le Pixel 5 monte en gamme par rapport au Pixel 4a 5G et est livré avec un écran OLED Full HD+. Pour ce qui est de la taille d’écran, on reste sur du 6 pouces. La batterie elle passe a du 4080mAh. De même, la mémoire embarquée sera de 8 Go.

Détail intéressant, le Pixel 5 sera résistant à l’eau et reçoit la norme IP68 . En outre, en plus du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5, le téléphone hérite aussi ‘un système de recharge sans fil. Pour ceux qui n’apportent pas d’importance à ce détail, sachez que le Pixel 5 est muni d’un connecteur USB-C.

Pour les amateurs de photos, sachez que le Pixel 4a 5G est doté d’ un système de caméra arrière double avec 12MP principal et 16MP lentilles ultra-larges.

Prix et disponibilité.

Le Pixel 4a 5G sera commercialisé au prix de 499 $. Il sera disponible dès la semaine prochaine. Cependant, il ne devrait pas arriver sur le marché européen avant novembre.

Pour le Pixel 5, il sera commercialisé au prix de 699 $ et sera lui disponible dès ce mois d’octobre.