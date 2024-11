Routeur 4G/5G X510 : une solution pour une connexion stable et rapide

Miri Technologies a récemment annoncé le lancement du routeur X510, un appareil destiné à répondre aux besoins croissants en connectivité mobile rapide et fiable. Compatible avec les réseaux 4G et 5G, ce routeur est conçu pour offrir une connexion internet stable, même dans les environnements les plus exigeants.

L’objectif de ce produit est de fournir une alternative performante aux connexions traditionnelles, en s’adressant aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers ayant besoin d’un accès internet en déplacement ou dans des zones mal desservies.

Performances réseau avancées

Le routeur X510 de Miri Technologies propose des vitesses de transfert élevées grâce à sa compatibilité avec les réseaux cellulaires modernes. Une fonction de bonding, qui combine plusieurs connexions réseau, permet d’optimiser la stabilité et la vitesse de la connexion. Cette technologie est particulièrement utile pour les usages intensifs comme les visioconférences, les applications cloud ou le streaming haute définition.

Continuité de service grâce à une gestion intelligente

Une caractéristique essentielle du X510 est son système de basculement automatique entre différentes connexions. Cela permet de maintenir une connexion stable, même si un réseau devient temporairement indisponible. La possibilité de combiner des connexions cellulaires avec des options filaires améliore encore la résilience, rendant cet appareil adapté à divers contextes professionnels et personnels.

Conception flexible et intuitive

Le X510 se distingue par sa polyvalence et sa facilité d’utilisation. L’interface utilisateur a été conçue pour simplifier la configuration, permettant à un large éventail d’utilisateurs de le mettre en service rapidement. En plus de sa connectivité cellulaire, il dispose de ports Ethernet et d’une compatibilité Wi-Fi, offrant une grande flexibilité d’utilisation.

Une utilisation adaptée aux situations mobiles

Ce routeur est pensé pour les situations nécessitant une connexion internet fiable hors des environnements habituels. Son format robuste le rend adapté aux utilisateurs itinérants, tels que les professionnels sur le terrain, les équipes de tournage ou encore les organismes de secours.

Sécurité intégrée

La gestion sécurisée des données est une priorité pour ce type de matériel. Le X510 intègre des fonctions de chiffrement avancées et des outils de gestion de réseau qui protègent les utilisateurs contre les cybermenaces, tout en assurant la confidentialité des données sensibles.

Récapitulatif technique :

Compatibilité réseaux : 4G LTE et 5G

: 4G LTE et 5G Technologie de bonding : Combinaison de jusqu’à sept connexions internet

: Combinaison de jusqu’à sept connexions internet Connectivité : Wi-Fi 6 2 ports Ethernet Gigabit RJ-45 2 ports USB pour modems supplémentaires

: Sécurité : Chiffrement AES-256 via Speedify

: Chiffrement AES-256 via Speedify Alimentation : Deux emplacements pour batteries NP-F interchangeables

: Deux emplacements pour batteries NP-F interchangeables Dimensions : Format compact pour une portabilité aisée

: Format compact pour une portabilité aisée Public cible : Professionnels, entreprises, utilisateurs nomades

