Perenio présente Elegance, un routeur IoT Wi-Fi.

De nos jours, nos maisons sont de plus en plus dotées d’objets connectés. Dès lors, la marque Perenio propose une solution réseau qui associe routeur Wi-Fi, solution 4G. Une solution destinée à la fois au surf, mais aussi à la connectivité de vos objets connectés.

De nos jours, nos maisons basculent de plus en plus vers des maisons connectées. Notamment au travers de la domotique qui nous permet de piloter notre chauffage, notre thermostat, nos ampoules à distance.

Et pour pouvoir gérer tout cela, nous avons généralement une box de notre fournisseur d’accès, un routeur doté de Wi-Fi. Et souvent un pont réseau ou une plateforme pour connecter nos objets connectés.

Elegance, une solution tout-en-un.

Fort de ce constat, la marque Perenio propose une solution tout-en-un qui permettra de connecter à la fois votre internet et vos appareils connectés. Par ailleurs l’entreprise propose une combinaison avec une plateforme qui permet de gérer tous les objets connectés à distance.

Ainsi, Elegance se compose à la fois d’un routeur Wi-Fi classique qui servira à surfer sur internet, sur les réseaux sociaux. Il saura rapatrier vos mails et servir de passerelle IoT. Le boitier est ainsi doté à la fois de Wi-Fi double bande et de port Ethernet et d’une connexion 3G/4G. Il est également équipé d’une batterie intégrée (de 4000 à 8000 mAh) et de ce que la marque appelle un « Control Gateway ».

C’est là que la plateforme Tuya entre en jeu.

Cette plateforme permet de prendre le contrôle à distance des différents objets connectés. La marque propose d’ailleurs des prises connectées et un kit de sécurité. Kit qu’elle a baptisé Smart Security Kit qui se compose de détecteurs en tout genre.