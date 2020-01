Test : Samsung Galaxy Note10+.

Samsung nous vient cette année avec 2 modèles dans sa gamme Note à savoir le Galaxy Note10 et Galaxy Note10+. C’est sur ce dernier que nous allons nous attarder aujourd’hui. Et oui, le Note10+ est le dernier « flagship » de Samsung. Il a pour ambition de perpétuer la lignée de la gamme tout en apportant ses nouveautés et un usage différents avec son stylet. Est-ce que cette phablette de 6,8 pouces vaut le détour ? Voyons voir de plus près.

Préambule.

Samsung nous apporte cette année une cuvée prometteuse. En effet, avec le Galaxy Not10+, la marque prouver une fois de plus que sa gamme Note est digne d’intéret. Un écran quasi borderless avec un poinçon comme ses petits frères Galaxy, une dalle 6,8 pouces Super Amoled calibrée HDR10+. En plus, des nouveaux capteurs photos, autant de détails qui nous poussent à nous demander si la perfection est atteinte. Beaucoup de choses intéressantes mais d’autres moins personnellement. Alors, faisons le tour du propriétaire.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions et poids Dimensions (fermé) 162.3 mm, 77.2 mm, 7.9 mm Poids 196 g

Autonomie Capacité de la batterie 4300 mAh Type de batterie INCELL BATTERY| Pouch

Réseaux et connectivité Format de la carte SIM Nano SIM – 4FF Carte eSIM non Double SIM oui Réseaux Edge, 3G, 3G+, H+, 4G, 4G+ Autres connexions Bluetooth, Wifi, GPS Synchronisation pc/mac Synchronisation pc Partage de connexion/mode modem USB, WiFi DAS 0.187 W/Kg

OS, mémoire et applications Type d’OS (système d’exploitation) Android Version d’OS 9.0 Pie Processeur Exynos 9825 Capacité mémoire 256 Go / 512 Go Capacité mémoire minimum disponible 224.6 Go / 461,4 Go Mémoire extensible par MicroSD oui

Appels et messagerie Voix HD oui Appels Wi-Fi oui Commandes vocales oui Sms oui Mms oui e-mails oui gestion des pièces jointes oui

Écran Taille de l’écran 6.8 pouces Tactile oui, Capacitif Nombre de couleurs 16M

Photo Appareil photo oui Flash (technologie du flash) oui, LED Zoom numérique oui Zoom optique oui, 2 x Autofocus oui Formats d’images supportés WBMP,WebP,bmp,gif,jpg,png Nombre d’appareil photo 3 Résolution d’appareil photo secondaire 10 Mégapixels

Audio et vidéo Formats audio supportés AAC,AMR,AWB,FLAC,M4A,MIDI,MP3,MXMF,WAV,WMA Radio FM non Format de la prise casque micro USB type C Lecteur video oui Enregistreur Video oui Sortie vidéo non, non

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Téléphone

Chargeur

Câble DATA USB C

Kit oreillette stéréo

Stylet

Guides constructeur

Leaflet DUAL SIM

Outil d’éjection