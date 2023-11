Sharp FQ 50 pouces, 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces, les nouveaux téléviseurs 4K Ultra HD de Sharp.

Sharp Consumer Electronics, l’une des principales entreprises technologiques mondiales, annonce la disponibilité de FQ, sa nouvelle série de téléviseurs 144Hz avec des technologies d’IA et Quantum Dot.

Sharp poursuit sa stratégie de pénétration sur le marché des téléviseurs 4K et connectés en présentant une nouvelle gamme de téléviseurs Successeur de la série EQ. Des téléviseurs qui embarquent une solution connectée en matière de divertissement.

Sharp FQ 50 pouces, l’entrée de la gamme en matière de taille.

Le nouveau Sharp FQ 50 pouces est l’écran le plus petit que propose la marque dans cette nouvelle gamme. Une nouvelle série de téléviseurs qui propose du HDR et du Dolby Vision de qualité supérieure. En outre, ces nouveaux écrans offrent un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz ou 144 Hz ainsi que la technologie Sharp AQUOS Motion.

Le capteur de lumière ambiante intégré aux téléviseurs FQ évalue les conditions d’éclairage actuelles dans la pièce, tandis que Dolby Vision IQ aide à adapter la reproduction de l’image aux conditions d’éclairage, en tenant compte en outre des métadonnées dynamiques du contenu.

Sharp redéfinit l’Expérience Audio avec des Partenaires de Renom.

Dans le monde en constante évolution de la technologie audio, Sharp a choisi de collaborer avec des partenaires audio de premier plan tels que Dolby, Harman-Kardon et DTS pour offrir une expérience sonore inégalée. En outre, la série FQ est dotée de la nouvelle technologie “AQUOS Wireless Surround (AWS)” de Sharp.

De la connectivité et de la connectique pour tous les gouts.

Les modèles Sharp FQ 50 pouces et autres sont équipés de quatre entrées HDMI 2.1 qui prennent en charge diverses fonctions de jeu (par exemple ALLM et VRR). Bluetooth, Chromecast, un lecteur de carte microSD, une sortie AUX et deux ports USB sont également disponibles pour lire des contenus multimédias supplémentaires.

Le WiFi quant à lui permettra de connecter le téléviseur Sharp FQ 50 pouces à Internet pour accéder aux différents services en ligne que propose Google TV.

Prix et Disponibilité.

Les téléviseurs 4K Ultra HD de la série Sharp FQ seront disponible fin 2023 dans les tailles suivantes au prix de vente conseillé TTC :