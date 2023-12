Baisse du marché des smartphones en Asie du Sud-Est pour Q3 2023.

Selon une étude faite par Canalys, le marché du smartphone est toujours en chute libre en Asie du Sud-Est. Une chute qui semble se réduire d’un trimestre à l’autre, mais qui laisse toujours le marché dans le rouge pour cette année 2023.

Alors que le marché du smartphone a eu droit à une petite bouée d’oxygène avec l’arrivée de la 5G et du Covid, 2023 a été une année peu fructueuse pour le segment. Et ce quelle que soit la région du monde.

Baisse du marché des smartphones en Asie du Sud-Est.

Cette année n’a pas été une bonne année pour le segment du smartphone. En effet, le segment doit faire face à une régression au niveau des ventes de smartphones un peu partout dans le monde. Une baisse liée à différents facteurs comme l’inflation galopante en Europe, les évolutions techniques qui ne motivent plus les consommateurs à acheter un modèle de smartphone après l’autre et aussi des soucis en terme d’approvisionnement de pièces.

Et cette chute ne touche pas seulement l’occident. Effectivement, le marché en Asie du Sud-Est est lui aussi touché par cette crise. Ainsi depuis un Q4 2022 catastrophiques, l’année 2023 n’a pas su non plus inverser la tendance avec un taux de croissance toujours en négatif.

Une baisse des ventes, mais nettement moins importante.

De fait, selon le cabinet d’étude Canalys, le marché des smartphones en Asie du Sud-Est pour Q3 2023 bien qu’il soit en négatif peut laisser supposer une hausse des ventes futures. Le cabinet se base sur cette conclusion suite au faite que Q3 2023 se clôture par une baisse des ventes de 4% contre 25%, 20% et 14% pour les trimestres précédents.

« La baisse des expéditions marque la septième baisse consécutive de la croissance annuelle en Asie du Sud-Est, alors que l’inflation et les taux d’intérêt élevés continuent de sévir dans la région. Après avoir traversé quelques trimestres difficiles, les marques de smartphones deviennent plus prudentes dans leur gestion des stocks »

a déclaré Le Xuan Chiew, analyste chez Canalys.

Un segment très concurrentiel au Samsung qui est actuellement le leader du marché a tout de même perdu une grosse part de marché et doit désormais se battre avec d’autres constructeurs comme Oppo et Xiaomi qui ont désormais tous deux 18% et 15% de part de marché du marché contre 19% pour Samsung.

Des marques qui ont compris que dans cette région du monde, les marchés à prendre sont ceux des smartphones milieu et haut de gamme. Une aubaine pour ces marques qui ont toujours ciblé ces marchés.