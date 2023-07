ThinkPad P16v, un nouveau portable pour les travailleurs nomade.

Lenovo annonce l’arrivée de nouveaux PC portables avec son ThinkPad P16v, un nouveau PC portable destiné avant tout aux travailleurs nomades qui font du homeworking. Une nouvelle solution pour les concepteurs qui veulent davantage de puissance.

Lenovo est un poids lourd dans l’industrie informatique d’entreprise. La marque qui propose aux entreprises des ordinateurs de bureau aux entreprises depuis des décennies, s’est aussi adaptée à la nouvelle manière de travailler des entreprises et propose depuis quelques années des ordinateurs de bureau portable pour tous les employés nomades qui font du télétravail. La marque nous propose cette fois une nouvelle machine.

ThinkPad P16v, une station de travail puissante.

Si de notre côté, on avait tendance à parler d’ordinateur portable. Lenovo parle de « station de travail » avec ce nouveau ThinkPad P16v dédié pour les concepteurs qui veulent davantage de puissance pour gérer des charges de travail importantes.

La station est équipée de processeurs mobiles AMD Ryzen 9 PRO 7040 Série HS, de la carte graphique NVIDIA RTX 2000 Ada Generation pour stations de travail mobiles et d’un double flux thermique qui maximise le refroidissement.

Cet ordinateur portable reprend au niveau design les codes design et couleurs de la marque et de sa gamme ThinkPad avec une coque noire mate avec ça et là des détails de rouge. Ce nouveau ThinkPad P16v est également doté d’un grand touchpad ainsi que du trackpoint de souris placé au centre du clavier.

Un détail qui pour ceux qui ont déjà utilisé le trackpoint et qui seront ravi de le retrouver. Ce drôle de « bouton » permet en effet de remplacer la souris. Par ailleurs, il sera également possible au client de choisir parmi certaines options comme la qualité de l’écran comme un écran IPS 800 nits lumineux à faible émission de lumière bleue.

Ou encore des solutions de sécurité « chip-to-cloud » ou encore la taille de la mémoire embarquée ou du SSD pour le stockage.

Bien évidemment, le Wi-Fi et le Bluetooth de dernières générations sont présentes également sur ce nouveau venu.

Prix et Disponibilité.

Le Lenovo ThinkPad P16v sera commercialisé à partir du mois d’août 2023. Les prix n’ont pas encore été communiqués.