TCL série C72, les nouveaux téléviseurs QLED 4K de la marque.

Avec la nouvelle TCL série C72, le constructeur de l’industrie des téléviseurs et acteur majeur de l’électronique grand public propose de nouveaux écrans 4K à installer dans son salon.

Avec le Covid-19, nous sommes tous de plus en plus présents à la maison. Et avec le confinement qui revient en force, ce n’est pas près de changer. Et les vendeurs de téléviseurs s’en sont rendu compte.

En effet, le nombre de ventes de téléviseur a explosé en 2020. Confinés chez eux, les gens ont décidé de se faire plaisir et d’améliorer leur confort de vie à la maison. Et cela passait forcément par l’achat d’un nouveau téléviseur.

Il faut dire que le prix des appareils a fortement diminué. Ainsi désormais, il est possible d’avoir un écran d’une diagonale de 165cm pour moins de 900€ de nos jours.

TCL série C72, le 4K a toutes les sauces.

Avec cette nouvelle gamme de téléviseurs, le constructeur veut proposer la 4K à tout un chacun. Et ce que vous ayez un peu, beaucoup ou énormément de place dans le salon. Effectivement, cette nouvelle gamme annoncée par la marque aura de quoi séduire tous les clients. La série TCL C72 est disponible en 43’’, 50’’, 55’’, 65’’ et 75’’.

La marque annonce l’intégration de la technologie 4K HDR PRO. Celle-ci serait en mesure de fournir des couleurs précises, un contraste élevé, des ombres détaillées et des détails très fins. TCL annonce également l’intégration de son logiciel algorithmique propriétaire MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation). Celui-ci a pour fonction de réduire le flou de l’affichage des mouvements et en minimisant les traînées de mouvement.

La TCL série C72 est également compatible aux formats HDR10, HDR HLG, HDR10+ et HDR DOLBY VISION. Pour ce qui est du son, TCL a choisi comme partenaire ONKYO pour les haut-parleurs et le support du Dolby Atmos, Dolby Audio et DTS HD.

Grâce au Wi-Fi intégré, le téléviseur entre dans la catégorie des « Smart TV ». La gamme est par ailleurs munie du système Android TV qui intègre Google Home et Google Assistant. Par ailleurs les téléviseurs sont également compatibles avec les appareils Alexa d’Amazon.

Prix et disponibilité.

Selon la taille d’écran que vous choisirez, les prix vont de 699€ à 1499€.